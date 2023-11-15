有錢唔代表識點使　英超10大水貨豪門嗌中伏

英超球會今夏轉會總支出，達到破紀錄嘅24.4億鎊（約234億港元）。不過貴價貨唔一定係好嘢，開季短短3個月，已經有唔少「水貨」現形，既有新兵貨不對辦淪為笑柄，亦有人未上過陣已經受傷長抖，令球會大失預算。今日就同大家嚴選今季英超10大最失敗收購。

美臣蒙特難脫７號魔咒

曼聯今夏以6,000萬鎊（約5.8億港元）向車路士購入中場美臣蒙特，可以話係今夏性價比最低嘅收購，皆因呢位英格蘭國腳當時得番1年合約，「紅魔」忍多陣，明夏就可以免費簽入。不過曼聯偏偏出高價搶人，仲將「傳奇7號」波衫交畀佢，可惜蒙特加盟後，演出仍然低迷，季初更因傷缺陣超過1個月。

中場踢勻晒無所適從

美臣蒙特位置上同隊長般奴費南迪斯有重疊之嫌，領隊坦哈格為派佢上陣，叫佢踢過中場多個位置，甚至連防守中場都試過，令蒙特無所適從，搞到仲未為球隊入過波，似乎注定無法打破曼聯近年「7號魔咒」呢個宿命。

美臣蒙特

位置：中場

年齡：24

球會：曼聯

國籍：英格蘭

轉會費：6,000萬鎊

奧拿拿狂蝦碌球迷眼冤

曼聯領隊坦哈格為貫徹後場組織踢法，今季不惜放棄迪基亞，重金向國際米蘭簽入最強「用波型龍門」奧拿拿。事實上兩人早喺阿積士年代合作過，理應夾慣夾熟，可惜曼聯嘅防線以至中場，根本冇能力轉踢傳控戰術，結果奧拿拿得唔到適當配合下，變得兩頭唔到岸，仲經常犯錯。

逼走迪基亞變「公敵」

奧拿拿嘅加盟，亦間接令上季金手套得主迪基亞敗走奧脫福，搞到球迷遷怒於奧拿拿，加上佢今季18場失30球嘅肉酸數據、撲球甩手同自殺式誤傳等蝦碌經常出現，球迷自然見到佢就眼冤。

奧拿拿

位置：門將

年齡：27

球會：曼聯

國籍：喀麥隆

轉會費：4,700萬鎊

英超最貴卡些度愧對身價

今夏畀利物浦同車路士爭崩頭、最終以1.15億鎊（約11億港元）天價上車嘅摩西斯卡些度，成為英超史上最高身價球員。要知道白禮頓3年前只係用450萬鎊將佢買返嚟，如今身價狂飆接近26倍，極度誇張。

11億上車演出平庸

事實上卡些路效力「海鷗」時期嘅表現，確實可能值呢個價。年輕、防守硬淨及出色嘅轉守為攻能力，係呢位厄瓜多爾國腳嘅賣點，可惜佢轉投車仔後一直踢唔出水準，首戰鬥韋斯咸後備落場鹵莽犯規搞到球隊輸12碼，開壞咗個頭。之後表現亦唔起眼，成日標失波連累球隊失波，睇嚟呢筆天價交易都係倒錢落海。

摩西斯卡些度

位置：中場

年齡：22

球會：車路士

國籍：厄瓜多爾

轉會費：1.15億鎊

周身刀冇張利夏維斯天才變庸才

阿仙奴上季爭冠功虧一簣，今夏不惜瘋狂增兵，當中由車路士簽入夏維斯，就係「一場賭博」，而根據呢位德國國腳季初嘅平淡演出，阿仙奴無疑「賭輸咗」。

夏維斯出道時被視為天才，但加盟車仔後定位模糊，改踢中鋒更加冇料到，阿仙奴重金收購後，領隊阿迪達將佢定位「8號」中場，可惜成效麻麻，至今只係靠一個12碼射入1球。雖然夏維斯今季客串前鋒偶有佳作，但問題係「周身刀，冇張利」，近日更有傳「達叔」正式「投降」，打算將佢賣畀皇家馬德里。

夏維斯

位置：中場

年齡：24

球會：阿仙奴

國籍：德國

轉會費：6,500萬鎊

尼干古一傷再傷車仔硬食

尼干古今夏過檔車路士，屬「藍戰士」其中一個重磅收購。季前熱身賽所見佢都幾對辦，頻頻有士哥，點知喺熱身賽對多蒙特時唔好彩整傷膝頭，結果要開刀治理，抖到依家都仲未喺正式賽事上過陣，能否喺英超立足充滿疑問。

尼干古過去兩季效力RB萊比錫期間確實有料到，前季以20個入球13次助攻當選德甲最佳球員，上季以16球並列德甲神射手，但佢舊年卡塔爾世盃前已經因為膝傷被迫退隊，依家一傷再傷，車仔惟有硬食。

尼干古

位置：中場

年齡：25

球會：車路士

國籍：法國

轉會費：5,200萬鎊

東拿利衰爛賭成個球季玩完

嚴格嚟講，辛度東拿利唔算係水貨，呢名意大利中場加盟紐卡素後，為球隊上陣12場射入1球，取得6勝2和4負，有東拿利在陣嘅「喜鵲」，實力大為升級，原本可望令呢支億萬大軍提升到更高層次，可惜佢衰賭波，被意大利足總重罰停賽10個月，並要上8個月戒賭課程。

東拿利今季已經玩完，即使下季復出，冇踢成季仲夾唔夾得番隊波都成疑問，紐卡素可謂「得人無所用」，佢哋更懷疑AC米蘭早就知情，喺交易時刻意隱瞞，正研究緊係咪向A米提出訴訟，要求對方賠償。

辛度東拿利

位置：中場

年齡：23歲

球會：紐卡素

國籍：意大利

轉會費：6,400萬歐元

高華錫跌Watt哥帥信錯人

德國防守中場根度簡堅持離隊，令曼城急覓代替品，結果上季效力車路士嘅高華錫，成為「藍月」今夏第一簽。呢位克羅地亞中場喺皇馬及車仔贏盡各項錦標，領隊哥迪奧拿期待佢嘅經驗，可以為球隊帶來衝擊。

不過可能曼城實在太心急，冇考慮到高華錫已經走緊下坡，足球統計網站WhoSocred.com，就2022/23球季上陣超過1,500分鐘嘅球員評分，高華錫得分排倒數第4。事實上，佢代替唔到根度簡助攻助守嘅角色之餘，陣上犯規嘅難睇程度更令人汗顏，聯賽對阿仙奴一役兩度走甩紅牌，如果再係咁落去，曼城隨時因為佢嘅鹵莽而賠上獎盃。

高華錫

位置：中場

年齡：29歲

球會：曼城

國籍：克羅地亞

轉會費：3,000萬鎊

拉維亞未落過場備受質疑

年僅19歲羅美奧拉維亞被譽為比利時明日之星，佢喺曼城青訓出身，轉投修咸頓後成為球隊主力，就算「聖人」上季降班都唔愁出路，結果車路士今夏搶贏利物浦，將佢收歸旗下。但拉維亞擺脫唔到車仔新兵魔咒，連熱身賽都未踢過，就喺操練中整傷右足踝韌帶，據報今個月尾先可以復出。

拉維亞身價5,800萬鎊，以一個唔夠20歲嘅球員嚟講，唔可以叫平，外界都質疑車仔買貴咗，呢位踢法被指似巴塞布斯基斯同曼城費蘭甸奴嘅中場，係咪值呢個價，仲要時間印證。

羅美奧拉維亞

位置：中場

年齡：19

球會：車路士

國籍：比利時

轉會費：5,800萬鎊

海倫空有拚勁入波未夠數

C朗離隊後，曼聯一直搵緊一位多產射手，今夏收購哈利卡尼失敗，轉為睇中阿特蘭大箭頭海倫，最終斥資7,200萬鎊收購呢位丹麥國腳。雖然海倫喺今屆歐國外表現唔錯，甚至被譽為「新夏蘭特」，但其實佢上季意甲只係入9球，唔算好標青，加盟曼聯時已經有球迷潑冷水。

今季聯賽仲未開齋

事實證明球迷眼光更勝曼聯管理層，海淪場上雖拚勁十足，但入波唔算多，雖然喺歐聯射入5球叫唔錯，不過今季英超上陣9場仲未開齋，梗係唔合格。盛傳曼聯喺冬季轉會窗重開後再搵射手，間接承認收購海倫係失敗之作。

海倫

位置：前鋒

年齡：20

球會：曼聯

國籍：丹麥

轉會費：7,200萬鎊

添巴長抖亂達叔算盤

祖利安添巴作為一名可打左右閘兼防中嘅多功能後衞，同時經歷過上年世盃洗禮，阿仙奴季前只用3,800萬鎊轉會費，就將呢位荷蘭年輕國腳收歸旗下，睇落超筍。事實上添巴喺季前熱身賽同社區盾表現都大獲好評，令「廠迷」以致主帥阿迪達都對佢有無限憧憬。

可惜呢位前阿積士青訓產品，喺開咧首仗聯賽對諾定咸森林，踢到下半場初段突然痛苦倒地，賽後證實佢右膝ACL（前十字韌帶）重傷，需要做手術及長抖足足7個月。「達叔」好揀唔揀揀咗隻「玻璃腳」，打亂晒如意算盤。

祖利安添巴

位置：後衞

年齡：22

球會：阿仙奴

國籍：荷蘭

轉會費：3,800萬鎊