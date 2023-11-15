祖高域年終賽不敵仙拿　19連勝告終

日前鎖定網球年終「一哥」的祖高域，周三（15日）在意大利都靈舉行的ATP年終賽第2場分組賽，以5比7、7比6及6比7不敵東道主球手仙拿，19連勝終止，而希臘名將西西帕斯就在社交平台宣布因傷決定退出年終賽。

祖高域和仙拿此前曾交手3次，包括今年的溫網4強，全數由祖高域勝出。不過年僅22歲，世界排名第4的仙拿，首盤未有怯場，把握1次破發機會，以7比5先拔頭籌。雙方第2盤依舊僵持不下，兩位球手皆未曾給予對方破發機會，不過祖高域在「Tiebreak」發揮「一哥」本色，贏細分7比5追平盤數。

雙方在決勝盤各打破對方1個發球局，一直纏鬥至「Tiebreak」，今次仙拿未有再讓勝利溜走，細分贏7比2，盤數2比1首次擊敗祖高域兼終止對方19連勝。「一哥」賽後亦大方讚賞仙拿表現非常出色，值得取勝：「當比賽去到關鍵時刻，我明顯不夠果斷，令仙拿有機會控制局勢，因此他配得上勝利。」他續稱：「比賽有贏有輸，我每場比賽皆全力以赴，奮鬥到最後，只可惜這天無法取勝。」

值得一提，在第2場分組賽因傷中途退賽的希臘名將西西帕斯，在社交平台透露由於受背傷影響，決定退出賽事，其位置由波蘭球手哈卡茲取代。