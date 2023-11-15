時隔41年賭城首演F1　沙恩斯熱身打爛獎盃　

時隔41年，世界一級方程式(F1)將於本周首次重回拉斯維加斯上演「午夜飛車」，多支車隊已抵達賭城並為賽事宣傳，適逢今站是F1第1100個分站，令車手爭逐踏上這個里程碑更添意義。

拉斯維加斯賽站是今季F1的最大焦點之一，賽會周三將會舉辦盛大的派隊，為這項自1982年後首辦的分站揭開序幕，法拉利車手的沙恩斯更提早「迎戰」，夥拍美國高球名將湯瑪士出戰一項高球邀請賽以作熱身，並成功捧盃；不過，在頒獎禮期間他正期待開香檳慶祝時，卻不慎跌破了獎盃，即令人想起紅牛車王麥斯韋斯塔本早前在分站捧盃時也弄破了獎盃的尷尬情景。

至於平治雙雄咸美頓及羅素則出席另一個宣傳活動，7屆世界總冠軍的咸美頓坦言希望藉此令更多人了解F1：「多年來，當我來到這里，我總是必須教育大家這項運動的意義；我知道他們有很多體育迷在這裡，只是無法理解為何他們不被這項運動所吸引....看到過去幾年的轉變真是令人驚奇。」

值得一提是今站是F1史上第1100站比賽，令車手爭標上再多一重意義，而咸美頓過去分別在巴林(2014年)及上海(2019年)奪得F1第900站及第1000站的分站冠軍，成為目前唯一跨過兩個F1重要里程碑的車手，「咸爺」能否力阻處於強勢的韋斯塔本則令人期待。

今季F1已進入最後倒數階段，這是本賽季的尾二站賽事，來到熱鬧的賭城更似是嘉年華式的活動，比賽貫穿市中心的拉斯維加斯大道，賽道單圈長度為6.201公里、2個DRS使用區與17個彎道的逆時針路線，整個決賽賽程為50圈。

因顧及賭城交通及收視的考量，這是F1史上自1985年南非之後，首次在周六上演決賽，並於當地時間晚上10時開賽（即香港時間下午2時），與一般夜戰有別，屆時預計氣溫僅攝氏10度左右，對車手及工程團隊都是一個考驗。