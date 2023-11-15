香港隊　安永佳期待再與泰尼米過招

出戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」的港隊，周四（16日）作客挑戰勁敵伊朗。今次有份隨港隊遠征當地的安永佳（Matt），2021年於大港腳地標戰上，就曾攻破伊朗大門，Matt表示對再有機會挑戰強敵感期待，同時希望再於對手王牌前鋒泰尼米過招。

繼2021年之後，港隊再與伊朗在世盃外碰頭，當時代表隊於巴林中立場以1比3不敵對手，於該戰首次為大港腳披甲的安永佳，於比賽後段頂入處子球。對於2年後再有機會鬥伊朗，Matt表示：「可以同強隊交手係好難得，過去2年自己踢咗更多比賽，亦成長咗唔少，好期待再次挑戰佢哋。」Matt也特別提到希望再與效力波圖的伊朗前鋒泰尼米同場較量：「泰尼米喺葡超同歐聯都有出色入球數字，係現今世界球壇頭10名最頂尖嘅前鋒，我一直有留意佢喺波圖嘅表現，可以同佢同場較量係一大榮幸。」

在艾華頓及孫銘謙等球員缺陣情況下，安永佳今場要負起更大入球責任，而他將再有機會與另一鋒線拍檔米高合作，Matt承認仍需時間與這位年輕隊友建立默契：「米高仲好後生，我相信我哋兩個可以形成好好嘅鋒線組合，但我哋需要時間去了解彼此嘅踢法，相信透過更多訓練同比賽，我哋嘅默契會愈嚟愈好。」

安永佳早前與廣西平果哈嘹完成一季征途，雖然未能幫助球隊取得升班資格，但仍以15球個聯賽入球，於中甲射手榜位列第2名，Matt不忘總結過去一季表現：「可以攞到射手榜第二名，我對自己表現都算滿意，但呢個只係開始，我渴望可以繼續進步。」對於來季去向，Matt表示仍未有定案，僅表示自己挑戰更高級別聯賽是目標之一。