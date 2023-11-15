世盃外　作客伊朗挑戰強敵　港隊望踢出拚勁

「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」周四（16日）展開競逐，其中身處E組的港隊，作客德黑蘭阿薩迪體育場挑戰伊朗。面對小組世界排名最高的伊朗，港隊今場雖然有艾華頓等主力因傷缺陣，但仍有不少亞運功臣助陣，縱使兩軍實力差距明顯，但相信港隊球員依然會踢出拚勁，力爭佳績。（周四晚上10時30分開賽）

於世盃外第二圈被編入E組的港隊，繼上屆之後再與伊朗於世盃外碰頭，今次港隊陣中不乏與伊朗有過交手經驗的球員在陣，包括門將葉鴻輝、陳晉一、黃威，以及於大港腳地標戰攻破伊朗大門的安永佳。此外，早前於亞運男足8強對伊朗攻入致勝入球的潘沛軒，今次也在陣中，惟主教練莊恩安達強調今次挑戰會比亞運更大：「亞運期間伊朗主要派出U23球員，依家我哋會對住實力更強嘅一隊，當然會更難踢。」

經歷超過16小時的長途旅程後，港隊已抵達伊朗當地，惟安帥出席賽前記者會期間，就對伊朗足協安排的訓練球場感不滿：「我哋想為即將出戰世盃外呢場硬仗做準備，但伊朗足總賽前為我哋安排嘅球場，質素係差到冇辦法踢波，呢個安排係非常唔尊重港隊。」安帥形容今場賽事對港隊而言非常困難：「伊朗係亞洲其中一支最強球隊，對手主場優勢非常明顯，睇世界排名都知兩隊實力差距好大，喺度踢作客係好困難，但我哋會全力以赴。」安帥指出港隊有多位主力倦勤，包括艾華頓及艾里奧等，但表示已做好針對性戰術部署。

至於伊朗在國際足協世界排名達到第21位，位列亞洲第2，實力之強毋庸置疑。陣中不少主力於歐洲聯賽效力，除了今個國際賽期亦徵召了幾位香港球迷較熟悉的球員，包括葡超波圖前鋒泰尼米、英超賓福特攻擊手沙文高度斯，以及效力羅馬的阿斯蒙。後者在本月初對萊切的聯賽，攻入1球助球隊反勝對手，相信會為港隊帶來極大威脅。