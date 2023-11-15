兩中鋒5犯離場　香港東方熱血反勝南華

麥洛連在個犯纏身下影響上陣時間，最終錄得17分助香港東方贏波。（鄧文滔攝）

甲一男籃聯賽今晚（15日）上演「紅藍大戰」，吸引大批球迷到修頓場館捧場，入座率回復7成。香港東方終憑4人得分上雙，以86：80力挫南華，取得5連勝。

香港東方主力基拔今場繼續因傷缺陣，至於今年退役的陳張敏回歸南華擔任助教。兩隊開段已進入「戰鬥模式」，南華曾湛元轟入三分球先開紀錄，徐遠成轟5分助東方追成9：9。上場0分的朱亮今場回勇，首節已有11分進帳，助南華以24：19領先。

第2節東方反擊，蘇利文連得4分，加上麥洛連「and 1」加三分球搶下8分，助「藍軍」反超前7分。南華由葉耀邦罰球追回3分，但東方再有張延隆裏外開弓5分，南華則博得多次罰球機會，更令卜聿揚此節累積4犯，一度退下火線。第2節東方打出23：20，追成42：44。

南華第3節開段雖有朱亮、蘇柏軒和葉耀邦合取7分，但東方的朱梓鎔「大爆發」，個人連得11分，加上梁嘉顯「3分彈」，徐遠征亦壓哨補籃成功，東方打出21：17，以63：61反超前。

第4節進入戲肉，東方中鋒卜聿揚5犯離場，南華朱亮強攻籃底連得5分。此節鬥得激烈，分差維持在3分以內，比賽剩餘2分24秒，麥洛連再有進攻犯規，累積5犯離場。此節朱亮狂轟14分，助南華尾段追成80：80，但東方成功抵住壓力，梁嘉顯2罰全中，蘇利文最後7秒中距離得手。暫停回來後，南華傳失界外球，將球權再給對手，徐遠征再博得罰球，東方終以86：80擊敗南華。

今場朱亮取得全場最高35分，另加6個籃板，南華另有葉耀邦16分8籃板。香港東方有4人得分上雙，麥洛連17分，徐遠征16分17籃板，梁嘉顯、朱梓鎔各得14分。

朱Ken：把握落場機會執行教練攻守體系

朱梓鎔（朱Ken）今場第3節轟11分，助東方逆轉形勢，賽後他表示，「在這個體系之中，我們每一個都有機會，見到大家攻守愈來愈流暢。不過自己仍然處於適應階段，感覺還有很大的進步空間，細節執行上仍需努力。」朱梓鎔表示，這場勝仗對東方爭取前4有利位置相當關鍵：「今場有如新舊Mensur（巴拿莫域）體系對決，對手十分了解我們會有什麼戰術和部署，贏了這場硬仗給予我們信心，迎接永倫、滿貫。」