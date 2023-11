上周同場過關最高賠率勝出項目,係西乙賽事「貝高斯 vs 艾高干」,呢場波半場艾勝2:0,全場貝高斯反勝4:2,開出「艾高干半場勝及貝高斯全場勝 & 半場總入球多於[1.5]球 & 全場總入球多於[3.5]球」嘅組合,要4瓣中晒當然有一定難度,但賠率卻係超誇張嘅150倍!

頭10位之中,除咗上文提到嘅超誇張組合,下底9個組合入面,有8個都係半全膽組合,計有亞冠「納薩基 vs 納曼干新春」70倍嘅「納曼干新春半場勝[2:0] & 納曼干新春全場勝[3:1]」、意甲「拿玻里 vs 安玻里」45倍嘅「半場和[0:0] & 安玻里全場勝[1:0]」、英超「阿士東維拉 vs 富咸」45倍嘅「阿士東維拉半場勝[2:0] & 阿士東維拉全場勝[3:1]」等等。

嚟緊國際賽,如果大家冇咩頭緒的話,不妨番意吓呢啲過百倍嘅超高賠率組合,買10蚊都夠晒和味!隨時有驚喜!