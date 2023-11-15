賽馬會菁英盃　港會兩球挫10人大埔

「賽馬會菁英盃」今季首次來到「殺人球場」九龍灣公園，周三（15日）上演A組獨腳戲，港會與大埔挑燈夜戰。結果港會憑莊馬仕及莊文歷的入球，以2比0擊敗大部分時間踢少1人的大埔，報回首循環落敗一戰之仇。

港會今場有江展民復出擔正，與簡嘉亨負責兩翼側擊，箭頭繼續派出泰亞高，U22中堅費利皮爾與隊長菲杜化鎮守後防；「綠戰士」派出林志基、王顯琛及郭縉諾3位U22球員，馬卡雷拿、雷仙奴及卡朗組成進攻三叉戟。

兩軍開局互有攻守，12分鐘，卡朗接應界外球，禁區頂胸口一控一射，僅僅柱邊出界。16分鐘，馬卡雷拿左路傳中，菲杜化解圍不遠，雷仙奴轉身抽射偏離目標。32分鐘，卡朗同費利皮爾撞埋一齊，前者被球證兩黃一紅驅逐，令「綠戰士」餘下時間要10人應戰。

港會隨即把握人數優勢發圍，2分鐘後莊馬仕接應傳中，伏兵遠柱一射入網，為港會打破僵局。40分鐘，雷仙奴單刀被邁亞撲到，馬卡雷拿跟進再射，又逃不過港會門將十指關。

換邊後，大埔攻勢未見減弱，62分鐘，加比爾接應傳中頭槌一頂斜出。及後「綠戰士」再派出利馬及鍾偉強加強攻勢，79分鐘，雷仙奴右路落底傳中，利馬禁區頂第一時間勁射高出。1分鐘後，鍾偉強窄角度一射，被後備入替的費查接實。港會補時階段再有後備入替的莊文歷，攻入埋齋波，最終以2比0擊敗大埔。