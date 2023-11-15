甲一　康仁福建擊敗建龍飛馬　聯賽連贏3場

香港甲一籃球聯賽周三（15日）尾場，康仁福建憑外援李察士攻入全隊最高的19分13籃板，楊瑞鴻再添18分，以65比57擊敗建龍飛馬，聯賽3連勝，總成績為3勝2負，飛馬則1勝4負。

錄得2勝2負的康仁福建，面對上場爆冷不敵南青的建龍飛馬，首節打出1段6比0的攻勢領先，其後飛馬外援亞理展現籃底威力，連取7分，加上周健宏射入3分球，成功反超14比12，雖然福建到本節末段有楊瑞鴻在外線「發炮」，但飛馬仍以16比15領先完第1節。

福建第2節開局有黃子謙快攻上籃得手後，再射入3分球，以22比16再度領先，不過飛馬都有劉家傑於外線建功，追至僅落後兩分，惟球隊其後失誤增加，福建藉機拉開優勢，其中楊瑞鴻表現活耀，第2節尾段更試過「一條龍」上籃，半場已攻入14分，黃律堯更搏得「and 1」，助福建領先35比24完頭兩節。

福建換邊後繼續維持雙位數領先，黃子謙射入今場第2球3分後，助球隊拉開至48比36。不過兩隊之後手感同樣一般，但福建外援李察士於第4節挺身而出，兩罰全中後，再搏得「and 1」，助福建以54比40領先。

今場福建球員非常集中，雖然手感冰冷，難以進一步拉開分差，但全場搶下21個進攻籃板，較飛馬多5個，加上失誤較對方少15個，令球隊能控制節奏。並多次把握飛馬失誤打快攻，楊瑞鴻連續兩球上籃得手，成功擴大優勢至62比47。飛馬末段嘗試狂追，劉家傑射入3分球後，追至以8分落後，可惜無力回天，福建贏65比57完場。