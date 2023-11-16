曼聯大地震CEO下台　格連活特歸隊掃清障礙

曼聯高層大地震，會方宣布行政總裁李察阿諾特將於年底離任，成為新股東拉特克利夫入主前夕，改造管理層第一步，轉會組軍策略亦會迎來大變革。由於李察阿諾特「怕事」礙於言論壓力，一直堅持棄用新星格連活特，將佢外借去西甲球隊基達菲，間接削弱曼聯鋒線實力，隨住李察阿諾特下台之後，相信呢位前鋒重返紅魔鬼在望。

英國富商拉特克利夫即將完成收購曼聯25%股份，旗下團隊會取代大股東格拉沙家族，主理球會營運事務，正所謂一朝天子一朝臣，加上早前已傳出拉特克利夫不滿曼聯近10年轉會交易，要求「查數」，一場管理層大換血在所難免。

李察阿諾特身為行政總裁，首當其衝成為被開刀對象，呢位52歲紅魔老臣子2007年加入曼聯管理層，2022年2月晉升為行政總裁，原本會方對佢寄予厚望，但佢任內工作表現備受批評，包括發生巨星C朗「爆大鑊」反面離隊，今季又出現查頓辛祖同領隊坦哈格決裂，反映球會內部管理不善。

此外，曼聯新星格連活特「家暴事件」獲警方撤銷控罪後，負責內部調查嘅主管史釗活亦建議應該畀呢位22歲英格蘭球星多1次機會留隊效力，但李察阿諾特堅持「流放」佢，以保護球會聲譽。曼聯今季鋒線球員腳頭無靈，只有拉舒福特1位前鋒曾於英超入波。

反觀，格連活特為基達菲上陣10次入3球及3次助攻，證明曼聯外借佢係錯誤決定。值得一提，史釗活將擔任臨時行總裁，佢可能會收回格連活特。

根據《The Athletic》爆料，曼聯新一任行政總裁好可能由拉特克利夫心腹桑白蘭斯擔任，呢位60歲法國管理精英曾經做過巴黎聖日耳門市場總監，亦擔任過祖雲達斯行政總裁，現時屬於拉特克利夫旗下集團體育事務主管，接任曼聯行政總裁之位亦係順理成章嘅事。