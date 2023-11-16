祖記借用辛祖條款曝光　曼聯需要倒貼？

曼聯翼鋒查頓辛祖明年1月冬季轉會市場重開後離隊，已幾乎成定局，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，意甲勁旅祖雲達斯提出借用呢位23歲英格蘭球星，雖然願意支付借用費，但同時要求紅魔鬼負擔辛祖70%人工，味意曼聯需要倒貼送走佢。

查頓辛祖已同曼聯領隊坦哈格決裂，唔止冇得同一隊操練及比賽，甚至被禁止進入一隊餐廳，若然繼續留隊，只會白白浪費球員生涯，曼聯亦想外借或者出售佢，減少財政負擔。

查頓辛祖現時有3條路，一係去沙特掘金、二係轉投其他英超球隊，三係去其他歐洲聯賽搵食。據悉查頓辛祖只想留喺歐洲，至於加盟其他英超球隊機會唔大，因為佢效力曼聯期間，表現低迷，嚇怕唔少英超球隊，最大可能係轉戰其他歐洲聯賽。

祖雲達斯最有興趣簽入查頓辛祖，祖記總監基安度利近期去過幾次英國，了解辛祖情況，祖雲達斯想用200萬歐元借用辛祖半季，但曼聯需要分擔70%人工。辛祖現時年薪為2,000萬歐元，半年人工等於1,000萬歐元，如果曼聯負擔70%薪酬，就算收番200萬歐元借用身，都仲要倒貼500萬歐元人工。

意大利《足球市場網》指曼聯只肯負擔30%人工，兩間球會要達成協議並唔容易，事實上，除非查頓辛祖願意大幅減薪，否則除咗沙特豪門之外，好難有歐洲球會肯高薪簽佢。