世界盃外圍賽　國足搶W信心爆棚

世盃外亞洲區第2圈分組賽今日開打，而中國與南韓更加同處C組，兩軍今晚分途出擊，中國要作客泰國。國足主帥阿歷山大揚科維奇講到明，想爭出線一定要開個靚頭，尤其係對住同級勁敵泰國更不容有失，加上近年碰頭食住對手，不妨直取客勝。（周四晚8時30分開賽）

世盃外亞洲區第2圈分組賽又名36強賽，每組頭兩名可進身下一圈，而C組有南韓、中國、泰國及新加坡，「太極虎」實力超班應可穩佔出線一席位，另一個位相信係中國同泰國之爭，雙方於首輪立即碰頭，隨時成為出線關鍵。

雖然泰國有「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛、鄧達等壓陣，但世界排名只排第112位，同第79位嘅中國有一定距離，之前3場熱身賽法定時間只得2和1負，包括慘吞格魯吉亞8蛋，最弊係有主力後衞米高遜及中場龐參因傷倦勤，陣容不整。

另邊廂，中國今次低調備戰，主帥阿歷山大揚科維奇自上任後，一直以出線2026年世盃決賽周為目標，賽前佢更揚言要今仗喺泰國身上拎走3分，先至諗下場點鬥南韓，爭勝決心十足。儘管揚科維奇棄用入籍兵艾克森，另一前鋒張玉寧亦啱啱先好番，相信會先任後備，但仍會以武磊、譚龍同韋世豪組成進攻三叉戟，預計泰國主場出戰會主動進攻，令國足有更多打反擊機會，何況兩軍近4次交手，國足取得3勝1負，擺明格食格，客勝好分頭捧得過。

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