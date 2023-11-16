上次交鋒派6蛋　西班牙擦魚腩大盤好路

歐國盃外圍賽A組賽事，塞浦路斯主場迎戰西班牙，兩隊實力相距懸殊，榜尾塞浦路斯7戰全敗，已篤定出局，相反榜首西班牙已提早奪得出線資格，雙方今場都冇心理壓力，可以放開懷抱大踢進攻足球娛賓。參考塞浦路斯近5場歐國外有4次總入球開出4球或以上，一於再追中位數3.5球嘅入球大。（周五凌晨1時開賽）

塞浦路斯屬於「魚腩球隊」，今屆歐國外7戰7敗之餘，更加合共失25球，換言之平均每場失近4球，可見佢哋即使實力弱，但亦唔會刻意「泊大巴」死守，更何況現時已無法出線，唔需要擔心勝負問題，應會踢得更放。同埋今場係塞浦路斯最後一場分組賽，相信會全力踢場好波謝幕，就算最後敗陣，都應該會爭取入球破蛋，向國民交代。

至於西班牙崇尚進攻足球，踢6場歐國外取得5勝1負，攻入19球，包括首循環主場大勝塞浦路斯6比0，以及作客贏格魯吉亞7比1，證明「鬥牛兵團」對住弱隊亦絕不留手。由於西班牙已穩奪出線權，預料領隊富安迪會輪換陣容，副選球員一旦獲得上陣機會，肯定搏命爭取表現，希望博取富安迪歡心，入選出戰明年決賽周嘅大軍名單，相信西班牙好大機會再次創造一場入球騷。

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