男子桌球隊凱旋回港　張家瑋滿意2023年成績

日前在多哈舉行的IBSF 2023 世界桌球錦標賽，為港奪得賽事首面隊際金牌的張家瑋及鄭宇喬，周四（16日）連同另外兩名隊友周漢文和王雨晨回港，其中「家瑋」表示與「宇喬」達至互信，使大家能發揮較高水準，並稱對今年整體發揮感到滿意。

張家瑋在參加團體賽前，已在個人賽先聲奪人收穫銀牌，成為自1997年的傅家俊後，首位晉級這項賽事決賽的香港球手。他其後聯同鄭宇喬在團體賽愈戰愈勇，先後擊敗愛爾蘭、伊朗、波蘭和塞浦路斯等對手奪冠，寫下香港桌球歷史新一頁。

「家瑋」及「宇喬」因身體抱恙，因此步出接機大堂時皆戴上口罩。被問到收穫隊際冠軍的感受，「家瑋」坦言有少許意外，對能夠夥拍「宇喬」奪冠感到非常高興：「我曾和他（鄭宇喬）拍檔打比賽，當時8強止步，今次第2次一同出戰，因為大家已相當於多年，彼此互相信賴，默契亦較以往好，所以能交出好表現。」「宇喬」就形容這項錦標，為「職業生涯目前為止最重要的冠軍」，使自己能夠以較大信心應付往後的賽事。

「宇喬」又指，他們在隊際賽8強一度以0比2落後予伊朗，幸好最終能沉着應戰，反勝對手：「我們要擊敗伊朗才可以爭獎牌，壓力比較大，但當落後兩局時，只想要打好每局波，一局一局去追，到最後我們終於能反敗為勝。」2023年將近尾聲，「家瑋」亦稱對今年的成績感到滿意：「之前獲選為其中1名『傑出運動員』，而且在今年三項香港賽事中，有兩項順利奪冠，這點十分難得，因為所有球手之間的差距並不大。」