尼馬缺陣削弱巴西攻力　炒唔起哥倫比亞

世界盃南美洲區外圍賽，巴西作客防守硬淨嘅哥倫比亞。巴西王牌尼馬做手術長抖肯定缺陣，加比爾捷西斯亦因肌肉疲勞未必上陣，對進攻有好大影響；哥倫比亞外圍賽1勝3和，各項賽事近15場保持不敗，近6仗5次開2球或以下，今場宜捧2.5球入球細。（HOY TV 77台周五早上8時直播）

「森巴兵團」上輪作客烏拉圭淨吞2蛋，今場再輸就會畀哥倫比亞過頭，球隊不能接受連輸兩場。不過巴西已經冇咗以往以攻代守嘅歌仔唱，今仗肯定加強防守，尤其尼馬受傷，加比爾捷西斯要喺賽前做埋最後檢測，先知可唔可以上陣，球隊要夾硬將雲尼斯奧斯祖利亞踢正前鋒，但佢喺位置上要有一定程度適應。

哥倫比亞雖然外圍賽3連和，但佢哋防守硬淨，要贏佢哋有啲難度；哥倫比亞上次輸波已經係2022年2月嘅事，當時佢哋作客0比1小敗畀阿根廷，之後各項賽事15場不敗，非常厲害，而且近6場賽事5場保持不失，呢5仗全開2球或以下，今場預料都係採穩守突擊戰術應付巴西，入球細好路。

至於另一場直播嘅早餐波，有委內瑞拉對厄瓜多爾。兩軍同樣喺頭4輪世盃外獲2勝1和1負，委內瑞拉兩次主場出擊全勝兼保持清白之身，防守固若金湯。厄瓜多爾前線老將安拿華倫西亞更因傷退隊，攻力欠銳，今仗作客一定先求穩陣，佢哋近4仗有3次開半場和，包括面對勁旅阿根廷及哥倫比亞，半場均互交白卷，預計今仗初段防守會非常集中，半場和不妨再追。（HOY TV 76台周五早上6時直播）

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