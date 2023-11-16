轉投均業北區尋突破　劉君正：努力踢好防中

「喺晉峰踢頭一、兩年進步都幾大，但去到第3年突然停頓咗，自己都爭扎同諗咗好耐，今年想揾啲新挑戰同突破。」劉君正（Jeffrey）過去3季在舊球會晉峰，獲得一定上陣時間，但這名年僅21歲的中場卻不甘安於現狀，今次轉投新升班球隊均業北區，盼向外界展現自己的另一面。 ■圖、文：李浚湣

曾在太陽飛馬青年軍、車路士足球學校（香港）學法的劉君正，2020/21球季隨舊球會晉峰首征超聯，當時僅得18歲的他已備受重用，之後更逐漸站穩正選，過去3季已在各項賽事上陣50場；然而為了踏出舒適圈，Jeffrey今季最終決定加盟均業北區：「都有其他超聯球隊揾我，但自己計過北區上陣機會較多，佢同晉峰踢法又相似，以控傳為主。另外，呢度班華人球員幾好，覺得都有啲競爭力。」Jeffrey續指北區球員年齡層差距不大，加上部分屬於晉峰舊隊友，韋健豪則是自己的「喇沙師兄」，磨合方面不成問題。

司職中場的Jeffery，護球及傳球能力不俗，以往經常出現在「8號位」，不過來到北區後，將主要被安排出任防守中場，對此他感到相當期待：「第一次正式踢防中應該係『魚尾獅盃』，又唔會太擔心嘅，反而成個聯賽其實唔多外援踢防中，所以我覺得呢個位有得爭，值得落多啲功夫深造，或者對我生涯有幫助。」Jeffery又提到自己會視曼城中場洛迪卡斯簡迪，以及「大哥」黃洋為學習對象：「本地嘅話一定係黃洋，佢防守好拼搏，護波能力強，冇咩人搶到佢波。外國嘅話呢家會參考洛迪卡斯簡迪嘅踢法，防守路數好好之餘，又入到吓波。」

踏入第4季征戰超聯，Jeffery希望自己可以爭取進步，並向外界證明自己實力：「身體對抗未夠好，以往高空波好少爭得贏，防守亦唔夠硬淨，絕對需要改善。想令球迷睇到，華人打防中都可以好穩陣，或者可以帶到安全感，繼而吸引港隊主教練目光，起碼畀佢知道原來中場都有呢個人選。」至於對球隊的目標，他期望北區能夠站穩中游，並在面對強隊時踢出驚喜：「北區難聽啲講就係一班二線球員，大家都想踢爭氣波，去試吓贏傑志、理文一場。」

【劉君正檔案】

出生日期：2002年5月15日

年齡：21歲

身高：1米70

司職：中場

球衣號碼：22

曾效力球會：晉峰

現效力球會：均業北區

畀多一兩年時間追夢

劉君正除了是一名職業足球員，另一身份則為學生，目前正在香港大學修讀測量學，他承認起初兩者的確難以同時兼顧，幸好之後慢慢找到平衡，但Jeffrey透露今年暑假曾因實習關係，缺陣北區季前集訓：「今個暑假撞實習，季前有一個月時間唔喺球隊，但自己返工嗰陣都有做運動，同跟港隊操練，整體影響唔太大。」轉眼間已經Final Year的Jeffrey，希望下年可以全心全意投入足球：「我會想畀自己一兩年時間，睇吓自己能力去到邊，如果滿意嘅話我會繼續踢，但際遇唔好嘅話，可能都會出去做嘢。」

劉君正5歲時因哥哥開始接觸足球，他直言足球對自己十分重要：「足球畀到一個自己持續進步嘅心態同目標，DSE個陣試過短暫離開足球，覺得人生好似欠缺一個奮鬥嘅舞台，之前試過玩網球、乒乓波其他運動，但最鍾意都係足球。」同時Jeffrey又不忘感謝一直在其背後，默默支持自己的家人、女友：「細個爹地成日化身司機車我去踢波，上到大學我話想邊踢波邊讀書，佢哋都冇反對。依家爹地、媽咪、女朋友，甚至阿爺，基本上場場比賽都會嚟睇，如果冇佢哋咁撐我，一定唔可以踢到咁耐職業。」