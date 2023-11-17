世盃外　港隊作客4球不敵伊朗

「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」周四（16日）連場激戰，其中港隊作客德黑蘭阿薩迪體育場，挑戰世界排名21位的伊朗。結果主隊憑阿斯蒙梅開二度，加上泰尼米及雷些恩比賽後段各入1球，以4比0擊敗港隊。

港隊正選大軍中，有6位於早前亞運8強曾擔正鬥伊朗，包括上演大港腳地標戰的林衍廷，連同胡晉銘及陳俊樂坐鎮中場，為箭頭安永佳輸送彈藥，潘沛軒及艾華提供兩翼側擊，李毅凱、梁諾恆及戴起隊長臂章的勞烈斯組成3中堅後防，謝家榮負責把守最後大關。

伊朗強陣出擊，幾位效力歐洲聯賽的外流兵，包括波圖射手泰尼米、羅馬前鋒阿斯蒙、飛燕諾中場查漢巴克殊及賓福特的沙文高度斯等悉數擔正。

港隊開局就靠前場緊逼，嘗試爭取埋門機會，2分鐘陳俊樂禁區頂左腳一射高出。世界排名比港隊高129位的主隊好快站穩陣腳，一輪狂攻猛炸就撕破港隊防線，12分鐘，莫希比左路傳中，阿斯蒙門前射入為主隊先開紀錄。3分鐘後，泰尼米沿左路殺入禁區，地波交橫予門前的阿斯蒙完成最後一擊，伊朗贏到2比0。主隊繼續搶攻，泰尼米兩次極具威脅的射門呢，都被謝家榮救出。半場港隊以兩球落後。

換邊後，港隊多次在中場攔截成功，有更多機會壓上進攻，但未能製造威脅埋門。55分鐘，查漢巴克殊扣過幾名港隊守將，窄角度勁射高出。1分鐘後，泰尼米推進至禁區頂一射斜出。港隊62分鐘有一次突擊機會，陳俊樂交出直線，艾華半單刀闖入禁區，可惜猶疑之際被回防的伊朗後衞解圍。港隊及後派出陳肇鈞、陳晉一、羅梓駿及米高等後備。

比賽後段，港隊後防多次出現險情，80分鐘，阿斯蒙單刀勁射，被謝家榮救到中柱彈出。87分鐘，泰尼米單刀赴會建功，為主隊拉開比數。補時階段，雷些恩罰球直射入網，為主隊埋齋。最終港隊以0比4不敵伊朗，下周二（21日）將回師香港大球場，迎戰土庫曼。至於同組的烏茲別克，就作客3比1擊敗土庫曼。