跨世代天王鬥法　16歲耶馬、38歲C朗齊入波

周五(17日)凌晨歐國外賽事，兩位跨世代球星鬥搶鏡，16歲嘅耶馬再次為西班牙取得入球，協助「狂牛兵團」作客3比1擊敗塞浦路斯；至於「長青樹」C朗拿度就繼續刷新入球紀錄，38歲嘅佢攻入今屆歐國外第10球，帶領葡萄牙作客2比0輕取列支敦士登。

A組已獲出線資格嘅西班牙，今場再用16歲嘅耶馬做正選，佢喺開波5分鐘就交功課，右路扭過門將同後衞近門射入先開紀錄，西班牙隨後再有奧耶沙巴爾同祖斯奴入波，塞浦路斯75分鐘破蛋，無阻西班牙贏3比1，由於蘇格蘭喺另一邊和波失分，西班牙最後一輪贏格魯吉亞就可以鎖定首名。

耶馬喺9月份對格魯吉亞首演即入波，已成為西班牙史上最年輕入球者，今仗攻入佢喺國家隊3場第2球，西班牙領隊富安迪賽後表示：「耶馬有與眾不同嘅能力，佢可以好自然咁做一啲其他人覺得冇可能嘅事，我哋對佢嘅表現非常開心。」

至於J組賽事，葡萄牙作客2比0贏列支敦士登，歐國外9戰全勝，38歲嘅C朗再次成為贏波英雄。葡萄牙上半場久攻不下悶和0比0，但換邊後2分鐘，C朗即接應迪亞高祖達妙傳左腳射入，10分鐘後祖奧簡斯路再入1球鎖定勝局。呢球係C朗喺今屆歐國外第10球，追平盧卡古並列外圍賽射手榜第1位。