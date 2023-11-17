香港隊　上演地標戰　林衍廷：表現未夠好

香港男子足球代表隊周四（16日）於「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」，作客0比4不敵伊朗，其中林衍廷「Fat Gor」是役擔正出擊兼上演「大港腳」處子戰，他賽後表示對方有不少球員在歐洲主流聯賽效力，形容能夠與之交手機會難得，並指自己表現有改善空間。

「Fat Gor」今場聯同陳俊樂及胡晉鉻負責中場掃蕩，他對自己演出感到滿意，但有做得更好的地方：「整體嚟講都算滿意嘅，但細節要做好啲，例如體能下降之後點樣用波，仲係唔夠好。」他亦承認上半場因1次攔截被罰黃牌，影響其後發揮：「其實我到依家仲覺得嗰吓唔使罰黃牌，但冇辦法啦，只可以接受球證判決，所以之後就算對手打反擊，都唔太敢落腳。

部份伊朗球員投效歐洲聯賽球隊，大賽經驗豐富，包括羅馬前鋒，今場梅開二度的阿斯蒙，「Fat Gor」謂對方實力強大，使其汲取寶貴經驗：「伊朗無倫傳波定控波都快好多，可以同對住咁高質素嘅球員踢，係好難得嘅體驗。」

港隊主教練莊恩安達臣出席賽後記招時稱，雖然球隊早段先失兩球，但其後有所改善，下半場都有幾次進攻機會，因此覺得港隊表現可以接受，惟他坦言要在小組出線，就務必在對土庫曼的兩場賽事中爭取分數：「伊朗同烏茲別克實力比港隊強好多，或者喺主場可以有力一戰，但作客攞分真係好難，所以嚟緊土庫曼好緊要，如果可以贏佢哋一兩次，就仲有得爭出線。」