辛拿助祖高域齊入年終賽4強　成為意國第1人

意大利超新星辛拿在ATP年終總決賽愈戰愈勇，以盤數2比1力挫丹麥的魯尼，在小組三戰全勝首名出線，成為意大利54年來首位躋身年終賽4強的球員，並協助年終「一哥」祖高域再闖入準決賽。

辛拿日前在小組賽擊敗塞爾維亞球王祖高域，成為球壇熱話，並鎖定了小組出線的資格，然而這位22歲的意大利少年周四的勝負關鍵，則會影響到祖高域的出線，即使祖高域在另邊廂取勝，辛拿要在小組最後一仗取勝，才能讓祖高域出線，而最終辛拿以6比2、5比7、6比4擊敗丹麥的魯尼，在小組三戰全勝首名晉級。

至於祖高域被辛拿終止了19場連勝後，在小組最後一戰面對補替西西帕斯退賽的波蘭球手哈卡茲，雙方要爭逐三盤，「一哥」驚險地以7比6(7比1)、4比6、6比1取勝，隨着辛拿取勝，令他在小組以2勝1負的戰績躋身4強。

另一組形勢同樣爭持激烈，世界「２哥」西班牙的艾卡華斯贏得生涯首場年終賽比賽，他以7比5、6比2擊敗俄羅斯的魯列夫，在小組取得1勝1負，將與另一位俄羅斯名將麥維迪夫爭逐，以爭出線席位。