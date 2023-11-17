「黃杜配」合作10周年　現身拍攝品牌宣傳照

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷/杜凱琹合作達10周年，獲本地陀飛輪品牌萬希泉推出腕表作紀念，兩人周五（17日）出席拍攝宣傳照，他們同樣對多年來並肩作戰非常感觸。

「黃杜配」在賽場上征戰多年，相信球迷對兩人的英姿絕不陌生，不過他們是日一改平常形象，齊齊現身攝影室，在攝影師的指示下擺不同「甫士」拍照，「鎮廷」笑稱起初需時適應「要多啲熱身」，場面歡愉。

黃鎮廷/杜凱琹已合作10年之久，「鎮廷」受訪時都感嘆時光飛逝，認為2015年蘇州世錦賽混雙奪得銅牌，為最深刻的回憶：「當時只想要打好每場波，記得晉級過程其中1場比賽，打得十分緊湊，反而令我們之後愈打愈順。」

「阿杜」亦從旁補充道：「正如『廷哥』（黃鎮廷）所講，我們在2015年世錦賽奪得銅牌，到今年的世錦賽再次得第3，可算是這10周年的禮物，希望來年巴黎奧運有好表現，彌補止屆東京奧運的遺憾。」

黃鎮廷於今年年中成為「新手爸爸」，如今其愛女快將4個月大，他指自己有時會與老婆一同照顧女兒：「主要由太太照顧小朋友，我有時在家都會幫手，雖然間中會被女兒的哭聲吵醒，但這是很平常的事。」