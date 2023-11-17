WST推147巨額獎　「三冠賽」轟兩Q可袋百萬

為鼓勵一眾球手「一Q清枱」、轟出「滿分」，世界桌球巡迴賽（WST）在「三冠系列賽」加碼，若有球員在此三項賽事中能夠兩次「一Q清枱」，將可個人袋走147000英鎊（約142萬港元）的額外獎金。

「桌球皇帝」亨特利曾經高調批評，當今重視「147」的情況已減退，多項比賽不設一桿「滿分」的獎金，僅有一桿最高度數獎；WST周四宣布今季有新搞作，將於2023年全英賽、2024年大師賽及2024年世錦賽上，有同一位球員能夠兩次轟出一桿「滿分」（不論是147或155度），不論是從外圍賽至決賽階段，都可以獲得額外的14萬7千英鎊的巨額獎金。

WST主席Steve Dawson:「每次有一Cue清枱的出現，都是令全場哄動，我們希望今季在『三冠系列賽』可以有特別的獎勵。我們更希望可以有至少一位球員可以在兩個比賽中做到，去年世錦賽就有奇倫威爾森及沙比先後轟出147。」Steve補充:「這個技術現在已愈來愈高水平，我們覺得值得增設這個獎項以作鼓勵。」至於每項賽事仍會保留一桿最高度數獎。

將實行這個「滿分」得別獎的三項賽事，率先上演的是本周六（18日）展開外圍賽的全英賽，正賽將於11月25日至12月3日進行。而大師賽則明年1月7至14日上演，世錦賽分別於明年4月8至17日進行外圍賽及4月20日至5月6日舉行正賽。