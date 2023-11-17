「姚明師弟」朱松瑋加盟香港金牛穿8號球衣

香港金牛籃球隊積極為來季組軍，繼日前宣布與三位內地年輕「舊將」陳雨生、余柏林、李禹豪續約後，今宣布簽入姚明師弟、前CBA球星朱松瑋，為球隊注入新力量。

香港金牛隊已進行簽約儀式，朱松瑋即日起正式加入球隊，新賽季將會穿上8號球衣。身高達2米06、司職前鋒的朱松瑋對加盟金牛隊表示興奮：「很開心可以加入金牛隊！我有看過球隊上季出戰NBL的比賽，打的很不錯。我希望我的加盟，可以幫助球隊再進一步，目標要打進四強，爭取更好的成績。」對於即將在香港作賽，朱松瑋感到很期待：「因為我之前在汕頭讀大學，所以對廣東文化有一定認識，會聽懂一點粵語，平時也很喜歡粵菜，特別是點心。我期待與金牛隊的本土港將合作，更期待與香港球迷見面。」

現年27歲、在上海出生的朱松瑋於小學二年級時，被姚明的啓蒙教練李章明選中，開始接受正規的籃球技術訓練。2020年，他在CBA選秀中首輪第4順位被四川金強藍鯨俱樂部選中，有兩年出戰CBA的經驗。香港金牛球隊總經理孫欣偉表示：「朱松瑋個人技術好，能勝任3號位和4號位，進攻手段多樣化，突破切入具威脅，三分投射準繩，他的加盟將大大加強金牛隊進攻端的火力。另外，朱松瑋性格開朗，善於與隊友溝通合作，我期望他成為隊中其中一位領袖人物，場上場外都成為榜樣，將他的CBA經驗分享給年經隊友，帶領球隊進步。」

朱松瑋外表英俊形象陽光，有CBA「顏值擔當」的美譽，一直深受球迷愛戴。2021年CBA全明星星鋭挑戰賽，他更入選南區星鋭隊。朱松瑋的加盟，相信有助上季NBL新丁香港金牛隊站穩內地市場，加深內地球迷對這支以香港作為基地的籃球隊的認識。朱松瑋將於月中加入球隊的集訓，為來季的新挑戰做好準備。

另外，香港金牛隊在休賽季期間將舉辦多項活動，包括校園探訪、「香港金牛球員選秀計畫」等，為球隊組建青年軍作準備。

朱松瑋簡介：

出生日期：1996年11月9日（27歲）

身高：206cm

體重：101kg

位置：大前鋒