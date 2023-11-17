歐國外　爭出線鬥心強　意大利搶攻半大可其

歐國盃外圍賽C組，意大利主場迎戰北馬其頓，上屆冠軍意大利落後第2位嘅烏克蘭3分，急需要搶分，奪取前2位直接出線資格，餘下2場外圍賽不容有失，預料會加強進攻，希望盡快入波領先。北馬其頓已篤定出局，球員應會踢得更放，中位數1.5球嘅半場大值得跟進。

（周六凌晨3時45分開賽）

C組榜首英格蘭已穩奪出線權，餘下1個直接出線席位屬於烏克蘭同意大利之爭，意大利落後烏克蘭3分，但踢少1場，只要今仗贏波就可以追至同分，下仗對烏克蘭，即使和波都可以憑較佳對賽成績，取得小組次名出線，所以意大利今仗爭勝決心必定強。

北馬其頓篤定出局冇包袱

意大利9月由史巴列堤接手執教後，踢法非常進取，上仗作客英格蘭，開賽15分鐘就入波領先，但因為防守表現欠佳，導致輸1比3，今仗對手北馬其頓實力較弱，相信意大利會更加放膽主攻，加上睇埋往績，「藍衣軍團」近3場都先開紀錄，上半場總入球全開2球或以上，為免夜長夢多，估計今仗會力爭盡快入多幾球，奠定勝局。

至於北馬其頓雖然已經無緣出線，但近年對意大利，往往有超水準發揮，包括上年3月世盃外圍賽附加賽作客爆冷擊敗意軍，雙方9月歐國外首循環交鋒打和1比1，可見北馬其頓有能力同對手抗衡，今仗隨時可以喺意大利身上取得入球，半場大博得過。

更多賠率：