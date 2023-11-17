歐國外　捷克格食格明恰波蘭

歐國外E組出線關鍵戰，波蘭主場迎戰捷克。波蘭排小組第3，落後次席嘅捷克1分，形勢上非勝不可，壓力沉重，捷克雖然領先兼少踢1場，但同樣不容有失，捷克近5次交手獲4勝1負，似乎食住波蘭，睇好客勝。（周六凌晨3時45分開賽）

分組賽進入重要時刻，E組現時以阿爾巴尼亞形勢最有利，小組最後兩場對摩爾多瓦同「魚腩」法羅群島，預料可以輕鬆出線，餘下一個席位就由捷克、波蘭及摩爾多瓦3隊爭奪，今仗波蘭同捷克正面交鋒，主場嘅波蘭踢畢今仗將完成小組所有賽事，屬最後搶分機會，唔會有任何保留。

「羅拔佬」近況低迷

無奈嘅係波蘭遇上「剋星」捷克，佢哋近年對捷克輸多贏少，包括首循環輸1比3，加上首席射手羅拔利雲度夫斯基近況低迷，早前經歷生涯最長嘅6場入球荒，直至上仗為巴塞隆拿梅開二度才重拾射門鞋，「羅拔佬」年屆35歲，其狀態能否保持屬未知之數。

捷克6戰得11分排小組第2，尚餘對波蘭同摩爾多瓦，兩場都係生死戰，稍有失誤，之前累積番嚟嘅優勢將化為烏有，因此絕對唔可以掉以輕心，加上近年對波蘭明顯佔優，今仗即使作客都有機會再贏。

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