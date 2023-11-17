港珠澳大橋半馬拉松周日起跑　海外及本地精英爭標

一眾海外跑手及本地健兒出席記者會，期望周日涼爽的天氣有助爭取佳績。（圖片由公關提供）

雲集世界頂級「氣袋」跑手的「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於本周日（19日）舉行，屆時本港長跑好手將與來自全球各地共8,000位運動員較技，於世界最長的跨海大橋和隧道上同場比拚，爭奪錦標。（港台電視32周日早上7時15分直播賽事）

今次半馬拉松賽事的路程約為21.1公里，賽事的起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，參加者於7時許分批起跑後，將沿港珠澳大橋香港連接路作賽，到達設於港珠澳大橋香港段約10.5公里處的折返至終點。各參賽健兒亦已準備就緒，海外精英昨天更出席記者會與傳媒見面。他們多位半馬最佳時間於一小時內的頂級跑手，包括來自肯尼亞的Ronald Kiprotich Kirui﹑Bernard Kipkurui Biwott及Roncer Kipkorir Konga。女跑手方面有哈薩克的Caroline Chepkoech Kipkirui﹑肯尼亞的Gladys Chepkurui ﹑及埃塞俄比亞選手Anchinalu Dessie Genaneh等，眾人對比賽表示期待，而賽事屬於「M」品牌活動，總獎金達54,000美元；另設本地跑手特別獎金。

香港長跑好手亦已磨刀霍霍，事關首屆東亞半馬拉松錦標賽亦將於同日同地舉行，香港運動員將與包括日本、南韓等勁旅一較高下，爭奪東亞錦標。港隊代表陳家豪與曾曉彤分享備戰心情，希望香港市民在比賽當日一同為香港運動員打氣，共同創造歷史。根據天文台的天氣預測，周日大致天晴及乾燥，早上清涼。氣溫介乎攝氏17至25度，相對濕度為45至70%，涼爽的天氣相信有助跑手排汗，創出理想成績。

另外，政府因應比賽而作出特別交通安排，實施臨時封路措施以配合比賽進行，預料港珠澳大橋香港連接路 (來回方向)的行車時間將會增加，當局呼籲大眾預早計劃行程，避免因封路或交通改道而延誤行程。

港台電視32將於周日早上7時15分開始直播賽事，由伍家謙及長跑教練葉啟德擔任評述。

中國銀行(香港)港珠澳大橋(香港段)半馬拉松2023活動詳情：

日期： 2023年11月19日（星期日）

時間： 早上7時30分至11時30分

地點： 港珠澳大橋（香港段）