基艾沙起孖　意大利大勝出線佔先機

周六(18日)凌晨歐國盃外圍賽C組，上屆冠軍意大利憑闊別國家隊5個月嘅費達歷高基艾沙梅開二度，主場以5比2大勝已篤定出局嘅北馬其頓，追至同烏克蘭同分，由於意大利對賽成績較佳，下場最後1輪外圍賽，只需要打和烏克蘭，就可以取得直接出線資格。

意大利深知今仗3分極其重要，一開波就主攻，迅速喺17分鐘由達美安頂入打開紀錄，其後攻勢一浪接一浪，踢到39分鐘，北馬其頓中堅施拉菲莫夫喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，佐真奴主射軟而無力，被門將迪米查夫斯基撲出。

幸好轉個頭，意大利就由費達歷高基艾沙射入拉開紀錄，呢位「星二代」上半場補時再入1球，意大利領先至3比0。基艾沙因傷錯過之前4場歐國外，期間意大利只有2勝1和1負，佢今場復出果然大大提升球隊攻力。

換邊之後，意大利有所鬆懈，被北馬其頓追至3比2，球員集中精神後，由拉斯柏度尼、艾沙拉維建一功，奠定5比2勝局。由於C組榜首英格蘭已提早取得出線權，餘下1個直接出線席位成為意大利同烏克蘭之爭，兩隊將於下周二(21日)凌晨碰頭上演生死戰，雙方首循環交鋒，意大利贏2比1，所以下場只需要打和烏克蘭，就可以憑較住對賽成績直接出線，而烏克蘭則非勝不可。