艾卡華斯首闖年終賽4強　撼祖高域再演話題戰

西班牙「小天王」艾卡華斯周五在都靈舉行的ATP網球年終賽，在小組最後一仗以直落兩盤6比4擊敗俄羅斯的麥維迪夫，以小組首名出線4強，將再遇上「一哥」祖高域。

世界「二哥」艾卡華斯在小組首仗出師不利之後，連贏兩仗，今仗耗時1小時20分鐘力挫3號種子的麥維迪夫，憑借兩勝一負的成績以小組首名晉級，生涯在年終賽首演即闖4強。「今天我做到最重要的事是保持強大的意志力，有幾個發球局是非常困難，他的回球是不可思議，給我很大壓力。」

20歲的艾卡華斯成為了自拿度於2006年後，躋身ATP年終賽4強的最年輕球手，而今個賽季的戰績已改寫至65勝11負，並力爭今季第７個錦標；然而他於4強將硬撼6屆年終賽冠軍的塞爾維亞球王祖高域，再次成為網壇熱話，這對世界頭二球手過往4次交手，各贏兩次，去年馬德里大師賽首次碰頭，艾卡華斯獲勝，而在今年法網4強相遇，祖高域贏得關鍵一仗，繼而今年溫網二人在決賽爭逐，艾卡華斯贏得重要一仗並捧走大滿貫，但季尾在辛辛那堤決賽再撼，祖高域落後一盤下成功反勝。他們將於今季第４度碰頭，誰勝誰負令球迷期待。

至於另一場小組賽，沙華列夫以直落兩盤6比4擊敗俄羅斯的魯列夫，可惜未能出線，而麥維迪夫則以小組次名出戰4強，準決賽將與狀態大勇的意大利球手仙拿爭逐。