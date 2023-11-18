F1賭城站練習賽首演即出事　法拉利領隊怒轟

世界一級方程式41年來首次重返拉斯維加斯上演，整個賭城都變身迎接，高調宣傳，但賽事展開就出事，首天練習賽發生尷尬事故，更令賽道一度封閉。

事件發生在首節自由練習，由於是首次在這全新賽道駕駛，車手們都以慢速駕駛，以作探索及適應，但開始了8分鐘便出現紅旗，法拉利沙恩斯、阿爾派車隊的奧干及周冠宇的戰車先後受損，他們戰車的車底真空設計抽起了賽道上的渠蓋，令戰車損壞，而賽道上也出現了一個洞，結果練習賽被迫要腰斬，賽事總監隨後發出聲明表示發現其中一個渠蓋不合乎比賽規格，要即時處理問題；原本第2節的練習賽在當地時間凌晨12時進行，及後宣布要推遲兩小時進行，但最終都未能按時上演，最後直至當地周五凌晨2時半才能進行第二節練習。

法拉利車隊強烈批評，領隊Fred Vasseur怒斥：「這事件令Carlos的車架、引擎與電池全毀，這完全無法接受，確實大賽的商業面很重要，但這並不代表競技面能馬虎。」法拉利不但要為沙恩斯更換新車架，還要啟用超過年度配額的第三套電池，而遇上無妄之災的沙恩斯更要被罰退10位起步。

此外，由於「安排及協調上的考慮」以及工作人員工作超時，第二場練習賽前，警方要求車迷區的觀眾離場，就連周末最貴的5萬美元的廂座區都被清空，令車迷要不斷尋找其他觀賽位置，對賽會安排相當不滿。

在拉斯維加斯舉行的F1耗資超過5億美元，打造成全球矚目的盛事之一，而日前舉行的開幕式極盡奢華，請來群星獻唱，不過，已穩奪今季車手總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本則批評似做騷:「99％是表演，只有1%與體育有關。」今站正賽將於當地周六晚上10時(即香港時間周日下午2時)上演。