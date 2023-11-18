賽馬會菁英盃　理文再遇傑志　冤家路窄！

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「賽馬會菁英盃」周六（18日）B組焦點戰，理文假將軍澳運動場火併傑志。「黃黑軍團」正選派出潘尚希、羅焯熙及許可臻3位U22球員，保連奴傷愈復出肩負入球重責，基華尼頓負責側擊，杜度及荷西安祖組成中堅組合，艾華頓於後備候命；「藍鳥」則有石皓心、袁振謙及馬斐3位U22擔正，艾里奧及費蘭度鎮守後防，祖連奴及伊高沙托尼於前線衝鋒陷陣，恩查先列後備。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

理文正選：

25 潘尚希 [GK]

7 保利臣

12 羅焯熙

14 荷西安祖 [C]

18 許可臻

19 余沛康

20 保連奴

26 黃俊皓

32 杜度

33 迪高

91 基華尼頓

傑志正選：

91 石皓心 [GK]

5 艾里奧

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

19 黃洋 [C]

26 羅素

28 鄭展龍

32 袁振謙

77 費蘭度

90 祖連奴

96 馬斐

理文後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

88 袁皓俊 [GK]

8 艾華頓

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

15 馮慶燁

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

4 查理史葛

11 伊卜拉伊木庫爾班

15 羅拔圖

70 楊焯鈞

74 甘智健

78 彭慶曦

79 劉宇浩

87 余靖瑋

89 恩查

「賽馬會菁英盃」周六（18日）上演B組焦點戰，理文硬撼傑志。今場為兩支港超勁旅今季各項賽事的第3度碰頭，面對走勢回勇的傑志，「黃黑軍團」在熟悉的將軍澳運動場出擊，表現能否有所提升，值得球迷關注。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

理文繼上周日「高級組銀牌」4強遭傑志淘汰後，是役再與死敵相遇，「黃黑軍團」當然希望好好把握復仇機會。主教練曾昭達表示已與球隊總結上場表現，並希望盡快在「賽馬會菁英盃」打開勝利之門：「無論係咩賽事，我哋都會以贏波為目標，上場球隊發揮唔好係事實，希望今場表現有所調整。」理文有余煒廉、黃威、胡晉銘、張憙延及安尼亞要出戰國際賽，列斯奧也有傷在身，今場缺陣。

對手陣中有不少中場好手，近年頻頻在「賽馬會菁英盃」獲重用的U22防守中場許可臻，就強調會先做好防務：「好似米基爾或基爾頓嘅推進能力好強，身為防中，都要諗辦法阻止佢哋突破，以免令後防暴露。」

傑志剛在「高級組銀牌」1球力挫死敵理文，成功躋身決賽，暫代主教練金東進（Kim）直言能夠刺激球隊士氣，提升今仗再鬥「黃黑軍團」之信心：「理文實力好強，我哋聯賽試過大敗畀佢哋，而上場贏波絕對係及時雨，能令我哋有更強信心，應付今場比賽。」值得一提，「藍鳥」共有羅梓駿、陳俊樂及陳晉一等5人，在國際賽期代表港隊出戰世盃外，今仗未能候命，但Kim相信影響不大，希望年青球員可以把握機會成長。

小將袁振謙（Jason）第二季征戰港超，他坦言過去兩場自身表現一般，除了傳球及防守，對抗性亦要再加強。職業生涯首次與理文交手，Jason表示十分期待：「對方保利臣同我踢一樣位置，又喺荷甲打滾咁多年，都想親身喺場上體驗吓高水平聯賽球員嘅能力，好好學習。」