賽馬會菁英盃　理文再遇傑志　冤家路窄！

2023年11月18日 14:02
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    「賽馬會菁英盃」周六（18日）B組焦點戰，理文假將軍澳運動場火併傑志。「黃黑軍團」正選派出潘尚希、羅焯熙及許可臻3位U22球員，保連奴傷愈復出肩負入球重責，基華尼頓負責側擊，杜度及荷西安祖組成中堅組合，艾華頓於後備候命；「藍鳥」則有石皓心、袁振謙及馬斐3位U22擔正，艾里奧及費蘭度鎮守後防，祖連奴及伊高沙托尼於前線衝鋒陷陣，恩查先列後備。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
    理文正選：
    25 潘尚希 [GK]
    7 保利臣
    12 羅焯熙
    14 荷西安祖 [C]
    18 許可臻
    19 余沛康
    20 保連奴
    26 黃俊皓
    32 杜度
    33 迪高
    91 基華尼頓
    傑志正選：
    91 石皓心 [GK]
    5 艾里奧
    8 伊高沙托尼
    10 基爾頓
    19 黃洋 [C]
    26 羅素
    28 鄭展龍
    32 袁振謙
    77 費蘭度
    90 祖連奴
    96 馬斐
    理文後備：
    1 高俊 [GK]
    28 陳嘉豪 [GK]
    88 袁皓俊 [GK]
    8 艾華頓
    10 亞哥斯達
    11 鄭兆均
    15 馮慶燁
    21 黃朗嘉
    22 詹皓臻
    傑志後備：
    1 王振鵬 [GK]
    4 查理史葛
    11 伊卜拉伊木庫爾班
    15 羅拔圖
    70 楊焯鈞
    74 甘智健
    78 彭慶曦
    79 劉宇浩
    87 余靖瑋
    89 恩查
    「賽馬會菁英盃」周六（18日）上演B組焦點戰，理文硬撼傑志。今場為兩支港超勁旅今季各項賽事的第3度碰頭，面對走勢回勇的傑志，「黃黑軍團」在熟悉的將軍澳運動場出擊，表現能否有所提升，值得球迷關注。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
    理文繼上周日「高級組銀牌」4強遭傑志淘汰後，是役再與死敵相遇，「黃黑軍團」當然希望好好把握復仇機會。主教練曾昭達表示已與球隊總結上場表現，並希望盡快在「賽馬會菁英盃」打開勝利之門：「無論係咩賽事，我哋都會以贏波為目標，上場球隊發揮唔好係事實，希望今場表現有所調整。」理文有余煒廉、黃威、胡晉銘、張憙延及安尼亞要出戰國際賽，列斯奧也有傷在身，今場缺陣。
    對手陣中有不少中場好手，近年頻頻在「賽馬會菁英盃」獲重用的U22防守中場許可臻，就強調會先做好防務：「好似米基爾或基爾頓嘅推進能力好強，身為防中，都要諗辦法阻止佢哋突破，以免令後防暴露。」
    傑志剛在「高級組銀牌」1球力挫死敵理文，成功躋身決賽，暫代主教練金東進（Kim）直言能夠刺激球隊士氣，提升今仗再鬥「黃黑軍團」之信心：「理文實力好強，我哋聯賽試過大敗畀佢哋，而上場贏波絕對係及時雨，能令我哋有更強信心，應付今場比賽。」值得一提，「藍鳥」共有羅梓駿、陳俊樂及陳晉一等5人，在國際賽期代表港隊出戰世盃外，今仗未能候命，但Kim相信影響不大，希望年青球員可以把握機會成長。
    小將袁振謙（Jason）第二季征戰港超，他坦言過去兩場自身表現一般，除了傳球及防守，對抗性亦要再加強。職業生涯首次與理文交手，Jason表示十分期待：「對方保利臣同我踢一樣位置，又喺荷甲打滾咁多年，都想親身喺場上體驗吓高水平聯賽球員嘅能力，好好學習。」