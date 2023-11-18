賽馬會菁英盃　傑志4比1挫理文

「賽馬會菁英盃」周六(18日)假將軍澳運動場上演的B組焦點戰，由理文火併傑志。結果「藍鳥」憑祖連奴、基爾頓、羅素及恩查的入球，以4比1擊敗一度由基華尼頓建功扳平的理文。

兩軍繼上周日「高級組銀牌」4強再碰頭，「黃黑軍團」正選派出潘尚希、羅焯熙及許可臻3位U22球員，保連奴傷愈復出肩負入球重責，基華尼頓負責側擊，杜度及荷西安祖組成中堅組合，艾華頓則先列後備；「藍鳥」就有15歲門將石皓心首次擔正，艾里奧及費蘭度鎮守後防，祖連奴及伊高沙托尼於前線攻堅。

理文開局主動出擊，2分鐘，余沛康快開罰球，保連奴接應單刀射入，但旁證示意越位在先，入球無效。5分鐘，費蘭度左路傳中，伊高沙托尼頭槌一頂，被潘尚希接實。10分鐘，保利臣禁區外起腳，未能考驗石皓心。2分鐘後，伊高沙托尼右落窄位傳中，伏兵門前的祖連奴射入，為傑志先拔頭籌。28分鐘，基華尼頓左路爆落底線，保連奴剷射中柱彈出。38分鐘馬菲沿左路壓落底線傳中，祖連奴接應一射柱邊出界。傑志半場領先1比0。

換邊後，理文立刻把握到扳平機會，由基華尼頓接應保利臣的傳球彎入，47分鐘將比數𢾺寫成1比1。9分鐘後，基爾頓推至禁區頂，無人看管下一射中鵠，為傑志搶回領先優勢。60分鐘，羅素再接應費蘭度傳中，輕鬆頂成3比1。領先的傑志尚未收手，後備入替的恩查，79分鐘單刀赴會成功埋齋。最終傑志以4比1取勝，繼上周「高級組銀牌」之後再擊敗理文。