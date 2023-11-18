賽馬會菁英盃　客串踢右閘　鄭展龍：耐力要提升

傑志周六（18日）於「賽馬會菁英盃」B組，以及4比1擊敗理文，繼上周日「高級組銀牌」4強之後再挫對手。其中一向出任進攻中場的鄭展龍，再次被安排出踢右閘，對於場上新角色，「龍仔」表示仍需要時間適應和學習，但強調對出任任何位置都不會介意。

是役出任正選右閘的「龍仔」，要肩負起不少防務，尤其要應付以速度見稱的理文翼鋒基華尼頓。「上半場踢得幾好，下半場可能耐力差啲，我同基華尼頓今場係咁鬥跑，見到佢臨尾都換走咗。」「龍仔」表示。繼上月「賽馬會菁英盃」對標準流浪一戰，「龍仔」再次出現在右閘位置，他承認自己仍在學習階段：「始終右閘主要職責係防守，唔係齋諗進攻，對我嚟講都喺學習階段。」

「龍仔」續指時亦指出有不少地方需要改善：「我本身短距離速度唔錯，但可能位置感上仲差少少，有啲情況我企得好，可能就贏咗，另外耐力上都要再提升。」傑志中前場好手入雲，過往多數踢進攻中場的「龍仔」，要取得上陣機會並不容易，他承認踢邊更有利自身發揮，對於會否介意日後繼續出任右閘，他回應道：「最緊要幫助球隊。」