賽艇香港環島賽　亞運銅牌趙顯臻率港將穿金戴銀

「寶馬海岸賽艇香港環島大賽2023」於11月18日假維港上演，賽事焦點落左港將陳鈺文(右一)、許詠淇(左二)及趙顯臻(左一)和其拍擋Isa Scheunpflug (右二) 身上。（相片由香港遊艇會提供）

由香港遊艇會主辦的「寶馬海岸賽艇香港環島大賽2023」(環島賽) 周六(18日)於維港上演。賽事分兩日進行，18日為「鐵人賽」，明日(19日)為「接力賽」、「10公里賽」及「陸上拉機挑戰賽」。賽事焦點落港隊賽艇運動員許詠淇、陳鈺文及趙顯臻身上。三人分別在首日賽事出戰「女子組單人雙槳艇」、「公開組單人雙槳艇」及「混合雙人雙槳艇」三個項目。

港將陳鈺文十多年來一直參與奧運賽艇，自杭州亞運回港後，他決定挑戰自我，出戰環島賽「公開組單人雙槳艇」項目。比賽初段陳一直領先，期間更一直與來自瑞典的世界冠軍選手Peter Berg短兵相接。陳直至後段被對手反超前，最終以4小時07分59秒完成賽事，在組別摘亞。冠軍則由瑞典選手Peter Berg奪得。

至於許詠淇，她自2019年開始參與「海岸賽艇香港環島大賽」，早年參賽時多與隊友出戰「女子四人雙槳有舵手艇」項目，前年夥拍趙顯臻挑戰「混合雙人雙槳項目」；每次均有獎牌進帳。今年因備戰杭州亞運而勤加操練，故在自己狀態尚勇之時便不遑多讓，決定突破自己，單人匹馬環港島一周。比實初時，她奮力追趕，逢艇過艇。直至比賽中段，許調整節奏，並一直堅持至衝綫。最後，她以4小時19分32秒完成環島賽，在女單組別奪冠，更打破賽會女單項目紀錄。

於杭州亞運摘下「男子單人雙槳艇項目」銅牌的趙顯臻，亞運前已決定夥拍香港遊艇會資深海岸賽艇運動員Isa Scheunpflug出戰「混合雙人雙槳項目」。回港後不敢怠慢，二人積極備戰；最後以3小時52分29秒完成比賽，膺組別冠軍。

今年賽事錄得近350位海岸賽艇高手共分成「女子」、「公開」及「混合」三大組別，共52隊作賽。今屆賽事更迎來多隊中國內地海岸賽艇健兒組隊參賽。參賽者在銅鑼灣起步，順時針沿海岸線到鶴咀、石澳、赤柱、經過香港仔、數碼港、中環碼頭及灣仔，最後再回到銅鑼灣衝綫。賽道均全長45公里，被喻為「海上馬拉松」。