愛爾蘭「鑽漏洞」　荷蘭齊腳出擊大有作為

歐國外B組上演關鍵戰，荷蘭主場硬撼愛爾蘭。荷蘭為咗出線今場非勝不可，而且主場出擊例必搶攻，前鋒加普傷愈復出，攻力有保證，面對唔慌有戰意嘅愛爾蘭，主勝冇肉食下，轉捧2.5球入球大更上算。（周日凌晨3時45分開賽）

先講講B組形勢，法國已肯定首名晉級，次席荷蘭打少1場下與希臘同分，只要餘下2輪贏晒，就可以鎖定次名出線，尾輪仲要係對魚腩直布羅陀，基本上贏梗，意味住今場擊敗愛爾蘭，晉級可謂高唱入雲，鬥心毋須懷疑。雖然箭頭韋格賀斯表現時好時壞，上輪鬥希臘更射失12碼，好彩上月因傷落選嘅加普，今次可以候命，而兩人喺9月兩輪歐國外合作時齊齊有士哥，頗有默契，加普復出有助提升攻力。

愛爾蘭肯定無緣爭前2名出線席位，但仍有機會爭踢附加賽，今屆歐國盃有3個附加賽出線席位，分別畀歐國聯A、B、C級聯賽球隊，每個級別4支排名最高、但未能直接晉級球隊，會獲得附加賽資格，但當A組聯賽多數球隊已直接出線，未出線球隊唔夠4隊下，會將資格轉移畀其他級別，亦係賽制漏洞之處。

愛爾蘭依家喺歐國聯排名第26位，比同組嘅希臘（第34位）高，如果想踢附加賽，前面未能直接出線球隊唔可以多過6隊，假如荷蘭（第4位）畀希臘爬頭，就會佔咗其中一個名額，所以荷蘭直接出線對愛爾蘭有利，意味住今仗「輸波有着數」，戰意成疑。

何況荷蘭在朗奴高文麾下有前冇後，尤其係主場例搶攻，「橙衣軍團」近5場主場賽事，法定時間獲2勝1和2負，全開3球或以上，喺主勝賠率乏味下，轉捧入球大係明智之選。

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