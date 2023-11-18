賽馬會菁英盃　晉峰殘陣頑抗均業北區

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「賽馬會菁英盃」周日（19日）繼續進行，其中假小西灣運動場會上演「雙料娛樂」，頭場B組賽事先由近況低迷的晉峰，面對度過悠長「休戰期」的均業北區（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則為A組賽事，由今季尚未打開勝利之門的香港U23，挑戰開季以來表現出色的大埔。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

晉峰上仗反負港會，各項賽事錄得3連敗，球隊季初曾在聯賽與北區踢成平手，但總教練何信賢表示球隊傷病潮未過，加上對手以逸待勞下，今仗搶分有難度：「季初人腳齊整就有信心一拚，但依家我哋踢到殘晒，後防今場仲要冇埋布雷迪，信心大打折扣，北區外援前線唔太差，要守住佢哋唔易。」

翼鋒周睿弘上季受傷長抖，最近復出後連續3場擔正，他指自己狀態正逐漸提升，但新教練踢法更加注重體能、身體對抗，目前仍要時間適應，相信之後會有更好表現。球隊近況差勁，「阿弘」盼隊友可以盡快改善心理質素，對北區目標贏波：「年輕球員好容易因為犯錯失去信心，但落到球場就唔可以驚，隊友之間要多啲鼓勵同幫助。」

均業北區相隔約一個月再有正式比賽，主教練梁志榮指特意在這段時間加強體能訓練，但承認眾將比賽狀態會成今仗最大變數，幸好所有球員皆可候命：「晉峰雖然近期防守表現麻麻，但講狀態一定畀我哋好，今場比賽我諗都未必會主攻，等球員盡快適應番比賽節奏同強度先。」

19歲門將張桂華在首輪面對理文的「賽馬會菁英盃」分組賽，上演職業生涯地標戰，他承認難免感到緊張，導致出現了一些小失誤。今仗很大機會再次落場，張桂華指有信心可以做得更好：「始終強度、迫搶速度等，都同之前甲組有一定差距，坦白講一開始唔太習慣，身體狀態都唔係太好，但目前正開始跟上。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：18.曾俊軒 20.鄭璟昊 29.呂卓芹 5.楊憲樂

中場：21.周睿弘 22.岡川晏登 8.邵昀俊 99.文智星

前鋒：9.袁世傑 17.何思哲

均業北區

門將：16.張桂華

後衞：2.張俊軒 3.柏度 6.葉卓文 4.韋法頓

中場：99.陳浩嘉 22.劉君正 14.何振廷

前鋒：11.肯迪 7.馬圖斯 27.林樂勤