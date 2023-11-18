賽馬會菁英盃　香港U23挑戰大埔

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周日（19日）繼續進行，其中假小西灣運動場會上演「雙料娛樂」，頭場B組賽事先由近況低迷的晉峰，面對度過悠長「休戰期」的均業北區（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則為A組賽事，由今季尚未打開勝利之門的香港U23，挑戰開季以來表現出色的大埔。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

香港U23相隔3周後再上征途，今季首次出戰「賽馬會菁英盃」，教練陳振宇也分析到球隊在A組的形勢：「今季抽籤結果算理想，避開咗傑志同理文，我哋嘅目標都係踢好每場波，令球員有所成長，希望可以爭取到出線。」陳振宇指出大埔陣中有雷仙奴等具質素外援，今場有必要先做好防守。香港U23上場逼和港會，搶得聯賽第2分，戰績和演出均有明顯進步，陳振宇相信球隊士氣有所提升，希望能夠乘勢再取佳績。

上季更多時候出任翼鋒的宏愷志（Krisna），被改造成閘位球員後，要肩負起更大防守責任，這位19歲小將似乎很享受新挑戰：「『司徒Sir』（香港U23主教練）覺得我有潛質，開始畀我嘗試轉踢閘，我覺得自己更加享受呢個位。」Krisna深信球隊有能力挑戰大埔：「港會贏到大埔，而我哋和過港會，我有信心今場贏大埔。」

大埔周中以0比2不敵港會，更有巴西前鋒卡朗領紅兼受重傷，聯同謝家榮及陳肇鈞兩位要踢國際賽的港腳，今場肯定缺陣，好消息是中堅馬高斯山度士坐完波監復出，相信對加強後防實力有幫助。今季首次遇上香港U23，主教練李志堅希望「綠戰士」繼續展現出爭勝心：「上場球隊踢少個，都見到大家好想去贏，係開心見到大家有呢個決心，我哋唔會去諗對手實力如何，最緊要踢好自己先。」

主力謝家榮為港隊出戰的日子裡，19歲門將林志基今季多次要挺身而出為「綠戰士」把關，包括上月對晉峰首次在聯賽披甲， 「基仔」表示已視「家榮」為學習對象：「平時我哋都會互相鼓勵，喺犯錯嘅時候，『家榮』都會好仔細咁去更正我，佢係好好嘅榜樣。」

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 33.宏愷志

中場：8.鄧筵霑 14.鄭進泓 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 9.何家智 3.李樂謙

大埔

門將：41.林志基

後衞：77.郭縉諾 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：17.陳曉鋒 10.利馬 20.王顯琛

前鋒：7.馬卡雷拿 95.雷仙奴 80.鍾偉強