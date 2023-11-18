英超嚴打財政違規　專家：曼城車仔等降班

曼城、車路士可能成為下一間被處罰的球會。(Getty Images)

英超賽會早前裁定愛華頓違反財政公平條例，重罰佢哋扣聯賽10分，英國《每日郵報》指執法行動陸續有來，曼城、車路士可能成為下一間被開刀嘅球會，以「雙藍」違規程度及今次嚴格判決尺度，足以重罰兩大豪門降班。

曼城今年2月已被英超起訴財務違規，涉及超過100條控罪，當時輿論認為可能罰錢了事，但經過愛華頓被扣10分後，證明英超會嚴正執法。《每日郵報》訪問曼城前財務顧問保臣，佢認為以今次處罰準則，曼城、車路士可能被罰降班：「愛華頓被扣分後，跟住會輪到曼城、車路士，如果呢兩間球會被裁定財政違規，好可能直接被罰降班，因為今次判罰尺度非常嚴格，對於曼城、車路士十分不利，明年1月冬季轉會市場重開後，將會好有趣，拭目以待，睇下佢哋點樣操作整靚盤數。」英國《泰晤士報》指曼城一旦罪成，會被扣30分。

曼城被指於2009至2018年期間，違反多項財務規定，包括未有準確提供財政收入、領隊薪酬等，亦未有遵守財政公平規例，以及未有配合英超執法調查等。英超又指出曼城誇大贊助收入，通過秘密協議，支付多一倍人工畀前主帥文仙尼。

另外，英格蘭足總正在調查車路士喺2013年收購韋利安同伊度奧，曾向神秘「第3方」支付，懷疑涉及違規操作，同樣可能被罰扣分等處罰，加上美國班主保利入主後，瘋狂重金收購球員，勢必成為英超賽會重點調查目標。