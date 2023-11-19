曼聯棄將做救世主　荷蘭晉身歐國盃決賽周

周日(19日)凌晨歐國盃外圍賽B組，荷蘭主場以1比0擊敗愛爾蘭，提早1輪穩奪明年決賽周入場券，今夏被曼聯放棄嘅前鋒韋格賀斯大踢爭氣波，個人表演長驅直進後，射入全場唯一入球，成為「橙衣兵團」出線大功臣，曼聯今季鋒線球員腳頭無靈，唔知領隊坦哈格有冇後悔放走呢位射手呢？

荷蘭今仗佔盡上風，開賽11分鐘就打開紀錄，韋格賀斯喺中線右路位置，接應傳球瀟灑轉身，擺脫對方球員，盤球狂奔入禁區，勁射入網，包括球會賽事在內，佢近5次上陣入4球，腳風非常順，相比上季效力曼聯期間上陣31場僅入2球，簡直係脫胎換骨。韋格賀斯今季加盟德甲球隊賀芬咸，踢9場聯賽亦入咗3球。

韋格賀斯除咗入波之外，亦發揮柱躉式中鋒作用，不時回傳畀隊友射門，包括下半場回傳畀雷恩達斯起腳，但被門將巴祖奴撲出。難怪網民都認為係紅魔鬼主帥坦哈格唔識得用韋格賀斯，並非佢能力不足。

荷蘭最終小勝1比0，領先第3位希臘3分，由於荷蘭對賽成績較佳，肯定可以取得前2位直接出線資格。至於愛爾蘭無法獲得附加賽資格，已篤定出局。