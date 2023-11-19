法國狂勝14比0　麥巴比職業生涯轟入300球

周日(19日)凌晨歐國盃外圍賽B組，賽前已穩出線權嘅法國並冇留力，主場以14比0狂勝直布羅陀，創下球隊史上最大勝仗紀錄，球星基利安麥巴比上演「帽子戲法」轟入3球及2次助攻，呢位24歲前鋒職業生涯各項賽事已累積入300球，強如兩大球王美斯同C朗都無法喺25歲前取得呢個入波數字。

開賽3分鐘，直布羅陀球員擺烏龍，為法國大勝揭開序幕，上半場已領先7球，包括首次入選嘅17歲中場沙利艾美利射入1球，呢位巴黎聖日耳門新星繼成為自1914年以來最年輕法國大國腳後，今仗再刷新2項紀錄，成為法國史上最年輕上陣及最年輕入波球員，可惜佢踢咗20分鐘就受傷退下火線，入替佢嘅尤索夫科芬拿亦有1球進帳。

主角始終係隊長基利安麥巴比，佢獨取3球，國家隊入波數字增加至46球，加上效力摩納哥時期入27球，以及加盟巴黎聖日耳門至今入227球，職業生涯入波達到300球大關。

另外，37歲老將基奧特後備上陣梅開二度，將自己保持嘅法國史上最多入波紀錄改寫56球。京士利高文、奧士文尼迪比利、馬古斯杜林等人都有波入，法國今場有9位球員取得入波，實在非常誇張，比較令人意外係前鋒基沙文踢足全場竟然食白果。