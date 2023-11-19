夏維斯轉型踢左閘　功臣變罪人

周日(19日)凌晨國際熱身賽，明年歐國盃主辦國德國「新帥效應」消退，主場以2比3不敵土耳其，德國領隊拿高斯文出奇招，安排中場夏維斯改踢左後衞，呢位阿仙奴球星射入先開紀錄1球，但最終因為喺禁區內犯手球，被判罰12碼，導致球隊輸波，由功臣變罪人。

拿高斯文9月成為德國新帥第1場贏美國，上場同墨西哥打和，今仗來到第3場，「日耳曼兵團」又重回頹勢，雖然開波5分鐘就夏維斯射入領先，但之後被土耳其連入2球，上半場落後1比2。

換邊之後，德國由前鋒富克洛射入扳平，但夏維斯70分鐘攔截對手射門，反而喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，可見佢並唔適應踢左後衞，土耳其由尤斯夫沙利主射12碼入網贏3比2。

賽後拿高斯文解釋安排夏維斯踢左後衞嘅原因：「夏維斯係1位非常出色球員，技術全面，所以我想出1個好主意，畀佢踢左後衞，佢唔會一直踢呢個位置。」夏維斯今場除咗入1球之外，仲有5次解圍、2次攔截、64次觸球，但亦有17次失去控球權，表現不過不失。夏維斯今季喺阿仙奴表現欠佳，依家「解鎖」多一項技能，嘗試踢左後衞，可能都係一條新出路。