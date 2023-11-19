3大「苦主」追討29億賠償　愛華頓面臨破產

愛華頓因為違反財政規例，被英超賽會判罰扣聯賽10分之後，餘波未了，根據英國《每日郵報》爆料，般尼、列斯聯、李斯特城計劃以愛華頓造成「不公平競爭」，導致呢3間球會降班為由，合共向「拖肥糖」追討3億鎊(約29億港元)賠償，如果愛華頓無法支付賠償，將面臨破產，並再扣多9分。

愛華頓承認於2021/22年度違反利潤及可持續發展規則（PSRs），該季「拖肥糖」最終排英超16位護級成功，般尼排英超尾三降班，般尼會方認為愛華頓違反財政規例，取得「優勢」先至護級成功，既然「拖肥糖」現時罪成，就應該賠償般尼當年降班嘅1億鎊損失。

至於上季英超以尾二、尾三降班嘅列斯聯、李斯特城指愛華頓上季就應該被扣分及降班，同樣準備提出各追討賠償1億鎊，換言之3間球會總共追討3億鎊。

美國投資公司777 Partners剛於今年9月收購愛華頓94.1% 股份，就要面臨球會重大危機，若然愛華頓最終被判需要向3大「苦主」作出賠償，777 Partners有冇能力支付呢筆金額，成為疑問。

般尼、列斯聯、李斯特城有28日時間準備發起訴訟，一旦獲得勝訴，而愛華頓無力賠償，球會就會破產，根據規例需要再扣多9分，而且會方或被逼出售球員還債，陷入散班危機。