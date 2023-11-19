港珠澳半馬賽紀嘉文本地最快：明年40歲退役

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早（19日）舉行，賽事逾8千人參加。男女子組全場冠軍由肯尼亞及烏干達選手所得。前香港紀錄保持者紀嘉文奪得本地跑手第1名，他表示已計劃明年1月40歲生日後退役，12月的西班牙華倫西亞馬拉松將是他最後一場馬拉松。

挑戰組賽事早上7時40分起步，公開組則在8時後起步，賽事以港珠澳大橋香港口岸作起點，經亞洲國際博覽館及香港國際機場，到達港珠澳大橋香港段後原路折返，全程約21公里，今屆有超過8千人參加賽事。

肯尼亞的Geoffrey Toroitich Kipchumba奪得男子組全場總冠軍，烏干達的Sarah Chelangat奪女子組全場總冠軍。賽事另設東亞半馬拉松錦標賽，中國的謝冬生和許雙雙奪男、女子組冠軍。

香港跑手方面，紀嘉文和姚潔貞分別以1小時09分23秒及1小時19分32秒，成為本地最快男、女子選手。紀嘉文賽後對成績頗滿意：「幾好玩，天氣好舒服。有人說賽道原路折返有點悶，我自己感覺幾新鮮。回程逆風，入隧道有挑戰，但不算太斜，今次賽道幾乎是跑過最平坦的，整體感覺不錯。」

紀嘉文有感體能大不如前，透露將於40歲退役：「今次半馬是為2星期後的西班牙華倫西亞全馬賽提升狀態，明年1月再戰香港馬拉松半馬，之後我就不跑比賽了。我感覺39歲開始體能下降不少，想衝都衝不到，紀錄也被人破了，感覺是時候退下來。跑了20多年，是時候嘗試新的運動，我打算學潛水，之後可能會玩三鐵。」紀嘉文曾於2019年在華倫西亞馬拉松造出新香港紀錄2小時19分48秒，此紀錄其後被黃尹雋打破，今次重返福地，「阿紀」表示不會想太多，目標是挑戰「PB」（個人最佳時間）。

68歲影星周潤發首次參加半馬項目，他賽後表示：「感覺不太累，有少少上斜，但都幾好跑。我水都不敢飲，怕要去廁所，自己平均每公里速度是6分40、7分鐘下，2小時半之內完成算達標。」

「發哥」笑言，自己由演員轉為「全職運動員」，日日練跑的他鼓勵市民多做運動：「我每日都跑5至7公里，跑一小時內當強身健體。有機會我都會拍戲，沒有戲拍我就跑步。1月21日香港馬拉松我會再跑半馬，因為體力應付不到全馬，2小時半已是我的極限，今次希望可以跑到每公里平均6分半鐘，繼續進步！」