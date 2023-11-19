賽馬會菁英盃　晉峰殘陣頑抗均業北區

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「賽馬會菁英盃」周日（19日）於小西灣運動場上演「雙料娛樂」，頭場B組賽事由晉峰硬撼均業北區。晉峰今場派出陳嘉昊、楊憲樂、黃政德、曾俊軒及呂卓芹共5位U22球員擔正，袁世傑聯同紀思昊在前線爭取入球，凱基先列後備；至於相距近1個月再有正式賽事的北區，由肯迪、劉君正和陳浩嘉組成中場鐵三角，助前線的馬圖斯數胡。

晉峰正選：

42 陳嘉昊 ［GK］

5 楊憲樂

7 黃政德

8 邵昀俊

9 袁世傑

11 紀思昊

17 何思哲 ［C］

18 曾俊軒

19 林樂賢

29 呂卓芹

99 文智星

均業北區正選：

1 林駿杰 ［GK］［C］

3 柏度

4 韋法頓

7 馬圖斯

11 肯迪

17 周家樂

18 戴子軒

22 劉君正

73 黃偉國

77 何浚皓

99 陳浩嘉

晉峰後備：

1 龐焯熙 ［GK］

86 麥梓軒 ［GK］

4 李呈

10 凱基

13 許澤崴

20 鄭璟昊

21 周睿弘

22 岡村晏登

37 徐竟柔

72 翁嘉禧

80 奧迪加

88 歐陽浩銘

均業北區後備：

16 張桂華 [GK]

6 葉卓文

8 泰路圖

9 羅港威

10 羅曉聰

13 朱偉均

14 何振廷

20 陳曜燃

21 蘇啟浚

33 蕭世充

70 陳鴻耀

75 李昀洛

「賽馬會菁英盃」周日（19日）繼續進行，其中假小西灣運動場會上演「雙料娛樂」，頭場B組賽事先由近況低迷的晉峰，面對度過悠長「休戰期」的均業北區（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則為A組賽事，由今季尚未打開勝利之門的香港U23，挑戰開季以來表現出色的大埔。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

晉峰上仗反負港會，各項賽事錄得3連敗，球隊季初曾在聯賽與北區踢成平手，但總教練何信賢表示球隊傷病潮未過，加上對手以逸待勞下，今仗搶分有難度：「季初人腳齊整就有信心一拚，但依家我哋踢到殘晒，後防今場仲要冇埋布雷迪，信心大打折扣，北區外援前線唔太差，要守住佢哋唔易。」

翼鋒周睿弘上季受傷長抖，最近復出後連續3場擔正，他指自己狀態正逐漸提升，但新教練踢法更加注重體能、身體對抗，目前仍要時間適應，相信之後會有更好表現。球隊近況差勁，「阿弘」盼隊友可以盡快改善心理質素，對北區目標贏波：「年輕球員好容易因為犯錯失去信心，但落到球場就唔可以驚，隊友之間要多啲鼓勵同幫助。」

均業北區相隔約一個月再有正式比賽，主教練梁志榮指特意在這段時間加強體能訓練，但承認眾將比賽狀態會成今仗最大變數，幸好所有球員皆可候命：「晉峰雖然近期防守表現麻麻，但講狀態一定畀我哋好，今場比賽我諗都未必會主攻，等球員盡快適應番比賽節奏同強度先。」

19歲門將張桂華在首輪面對理文的「賽馬會菁英盃」分組賽，上演職業生涯地標戰，他承認難免感到緊張，導致出現了一些小失誤。今仗很大機會再次落場，張桂華指有信心可以做得更好：「始終強度、迫搶速度等，都同之前甲組有一定差距，坦白講一開始唔太習慣，身體狀態都唔係太好，但目前正開始跟上。」