荷甲神鋒勁爆冒起　4大豪門爭奪

辛迪亞高基文尼斯今季各項賽事上陣15場入15球。(Getty Images)

荷甲一向臥虎藏龍，成為唔少未來球星搖籃，飛燕諾前鋒辛迪亞高基文尼斯今季演出神勇，各項賽事上陣15場入15球，吸引皇馬、阿仙奴、車路士、熱刺爭奪，估計身價已升至9,000萬鎊(約8.7億港元)，若然以呢個價錢轉會，將會打破安東尼馬菲奧斯嘅紀錄，成為荷甲球會史上最貴出售球員紀錄。

現年22歲嘅辛迪亞高基文尼斯上年夏天由墨西哥球隊藍十字轉投飛燕諾，上季各項賽事上陣45場入23球，協助球隊奪得荷甲冠軍。呢位墨西哥國腳今季表現更上一層樓，除咗聯賽上陣12場入13球之外，踢2場歐聯亦有2球進帳，證明自己有能力喺頂級賽事立足。

因此，迅速吸引皇馬注意，皆因賓施馬離隊後，「銀河艦隊」一直缺乏1位頂級射手，要簽入目標人物基利安麥巴比、艾寧夏蘭特非常困難，所以轉移目標，計劃收購辛迪亞高基文尼斯。

不過，英超「倫敦三雄」阿仙奴、車路士、熱刺亦對辛迪亞高基文尼斯有興趣，勢必令佢身價水漲船高。辛迪亞高基文尼斯仲有3年半合約在身，飛燕諾可以吊高來賣，傳聞索價9,000萬鎊(約8.7億港元)，意味比荷甲史上最高身價球員安東尼馬菲奧斯更加貴，呢位巴西國腳上年由阿積士轉投曼聯，轉會費為8,700萬鎊(約8.45億港元)，辛迪亞高基文尼斯好大機會可以刷新紀錄。