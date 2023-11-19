賽馬會菁英盃　均業北區5比1反勝晉峰

周日(19日)「賽馬會菁英盃」小西灣雙料娛樂，頭場晉峰對均業北區合共炮製了6個入球，最終該區隊以5比1反勝開賽3分鐘便開紀錄的晉峰。

正陷傷兵潮的晉峰，正選僅得文智星一位外援，相反均業北區正選陣容中卻有包括馬圖斯、肯迪和艾法頓等主力在內的4名巴西外援。惟先開紀錄一方，卻是賽前被睇淡的晉峰，開賽僅3分鐘，文智星於左路策動攻勢，該名南韓外援傳球予紀思昊後，再走位入禁區內接應，最後雖然起腳撻Cue，幸隊友何思哲第一時間衝前補中成1比0。

落後的北區隨即加強攻勢，馬圖斯和肯尼先後殺入禁區起腳不果，周家樂的罰球勁射𨕟被晉峰門將陳嘉昊所救。戰至15分鐘，周家樂右邊開出角球，韋法頓前柱無人看管下頂入扳平1比1。

追和後賽事頓成為北區的天下，21分鐘黃偉國獨闖龍潭遭出迎的陳嘉昊掃跌，球證張煒隆直指12碼，馬圖斯操刀中鵠，替北區返超前2比1。兩分鐘後，北區17歲中場陳浩嘉中場搶截成功後，與肯迪和馬圖斯於禁區頂來一次小組滲入，最後撞射破網，取得職業球員生涯的首個入球，亦協助球隊領先3比1完上半場。

換邊後戰況依舊，北區繼續主導賽事，上半場博得12碼的黃偉國，61分鐘接應肯迪的直線，禁區內窄位抽入成4比1。88分鐘，林樂賢離門35碼笠射不果，轉頭「粉紅兵團」便失掉第5球，後備入替的羅港威禁區內「四野無人」下射成5比1，而這亦是今場的最終比數，均業北區全取3分，並升上積分榜次席。

晉峰今場早段先開紀錄，惟之後連失5球，無法繼聯賽首循環，再對北區保持不敗：「冇諗過今日比數會差咁遠，好對唔住球迷。一直以嚟，我哋都好想踢番場好波畀大家睇，無奈呢場領先之後拉唔開比數，仲被對手反勝，真係好唔開心。」

至於北區主教練梁志榮坦言，球隊相隔近1個月再有比賽，狀態理應不及晉峰，因此對能夠以4球差距勝出略感意外：「賽前部署話頭10分鐘一定要保持集中，點知開波冇耐就落後，但佢哋即刻醒哂，踢番應有水準，我對大家表現好滿意。」