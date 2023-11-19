賽馬會菁英盃　香港U23挑戰大埔

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「賽馬會菁英盃」周日（19日）尾場賽事，假小西灣運動場有香港U23鬥大埔。香港U23正選陣容作出兩個調動，郭子堦及黎皚韜復任正選，鄭進泓及鄧筵霑坐鎮中場，為箭頭林學曦輸送彈藥；大埔有亞歷斯祖重返正選大軍，馬卡雷拿、雷仙奴及蔡立靖組成進攻三叉戟，南韓前鋒朴叡俊先列後備。

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

3 李樂謙

5 梁煒烽

6 杜國樑

8 鄧筵霑

9 何家智

10 林學曦 [C]

14 鄭進泓

16 郭子堦

28 黎皚韜

33 宏愷志

大埔正選：

41 林志基 [GK]

4 馮冠鳴

7 馬卡雷拿

10 利馬

20 王顯琛

23 蔡立靖

25 亞歷斯祖

33 加比爾

77 郭縉諾

95 雷仙奴

99 鄭子森

香港U23後備：

29 鄧梓朗 [GK]

44 袁逸朗

4 宋絃毅

12 吳栢希

19 盧錦宏

20 嚴啟倬

21 林智豐

23 何瀧浩

26 馬阡皓

31 余毅行

66 李卓軒

88 羅焌軒

大埔後備：

1 錢兆琛 [GK]

8 彭欽蓬

9 朴叡俊

11 張力行

17 陳曉鋒

26 李家豪

27 黃祖心

31 翁煦濤

80 鍾偉強

「賽馬會菁英盃」周日（19日）繼續進行，尾場上演A組賽事，由今季尚未打開勝利之門的香港U23，挑戰開季以來表現出色的大埔。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

香港U23相隔3周後再上征途，今季首次出戰「賽馬會菁英盃」，教練陳振宇也分析到球隊在A組的形勢：「今季抽籤結果算理想，避開咗傑志同理文，我哋嘅目標都係踢好每場波，令球員有所成長，希望可以爭取到出線。」陳振宇指出大埔陣中有雷仙奴等具質素外援，今場有必要先做好防守。香港U23上場逼和港會，搶得聯賽第2分，戰績和演出均有明顯進步，陳振宇相信球隊士氣有所提升，希望能夠乘勢再取佳績。

上季更多時候出任翼鋒的宏愷志（Krisna），被改造成閘位球員後，要肩負起更大防守責任，這位19歲小將似乎很享受新挑戰：「『司徒Sir』（香港U23主教練）覺得我有潛質，開始畀我嘗試轉踢閘，我覺得自己更加享受呢個位。」Krisna深信球隊有能力挑戰大埔：「港會贏到大埔，而我哋和過港會，我有信心今場贏大埔。」

大埔周中以0比2不敵港會，更有巴西前鋒卡朗領紅兼受重傷，聯同謝家榮及陳肇鈞兩位要踢國際賽的港腳，今場肯定缺陣，好消息是中堅馬高斯山度士坐完波監復出，相信對加強後防實力有幫助。今季首次遇上香港U23，主教練李志堅希望「綠戰士」繼續展現出爭勝心：「上場球隊踢少個，都見到大家好想去贏，係開心見到大家有呢個決心，我哋唔會去諗對手實力如何，最緊要踢好自己先。」

主力謝家榮為港隊出戰的日子裡，19歲門將林志基今季多次要挺身而出為「綠戰士」把關，包括上月對晉峰首次在聯賽披甲， 「基仔」表示已視「家榮」為學習對象：「平時我哋都會互相鼓勵，喺犯錯嘅時候，『家榮』都會好仔細咁去更正我，佢係好好嘅榜樣。」