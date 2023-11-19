搶種子位要數爆格魯吉亞　西班牙半大穩開

歐國外A組最後一輪，「鬥牛兵團」西班牙主場迎戰格魯吉亞。西班牙雖然提早2輪出線，但佢哋仍然要爭取決賽周第一檔種子資格，避免同強隊一組，今場要贏之餘，仲要入多幾球，加上主場出擊，相信一開波就會搶攻，1.5球半場大玩得過。（周一凌晨3時45分開賽）

現時西班牙以18分於A組領先，蘇格蘭以16分緊隨其後，數字上「鬥牛兵團」仍未肯定取得首名資格。大家可能會話，西班牙都出咗線，呢場肯定會hea踢，但其實佢哋仲要爭決賽周第一檔種子資格。

決賽周分為6組，24隊分4個檔次抽籤，主辦國德國已經霸咗一個第一檔種子位，西班牙要成為外圍賽小組首名之餘，仲要搶做最佳成績嘅5隊，咁樣就可以攞到種子位，唔使驚同其他強隊抽中同一組，影響出線機會。

事實上，上場作客弱旅塞浦路斯，西班牙領隊富安迪留有一手，正選起用大部分年輕球員，艾華路莫拉達、費蘭托利斯、大衞加西亞等主力，喺上半場已經早早領先3球下，下半場先出嚟輕舒腳頭，擺明留力今晚喺主場球迷面前獻技，相信會大勝一場，期待鎖定首名之餘，亦攞到決賽周第一檔次種子資格。

格魯吉亞早早無出線機會，但無壓力之下反而發揮不俗，上場同蘇格蘭踢成2比2，仲要一度領先2比1，到補時先畀對手逼和，今場相信都係唔怕西班牙，放手一搏，加上格魯吉亞近4場作客，3次半場開2球或以上，半場大值得留意。

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