賽馬會菁英盃　大埔1球力克香港U23

周日(19日)「賽馬會菁英盃」尾場，由A組的香港U23鬥大埔，最終在全場出現3次射門中柱中楣的情況下，「綠戰士」憑雷仙奴上半場的入球，以1比0小勝對手，取得第2場分組賽勝利。

儘管今場兩隊在聯賽榜的排名相距甚遠，但今場戰情卻咬得十分緊，全場唯一入球出現在上半場12分鐘，雷仙奴把握香港U23後防解圍「唔湯唔水」，禁區頂射破雲天樂的十指關。之後，蔡立靖於左路賣弄完大輪腳法後起腳中柱，已屬上半場較具瞄頭的攻門鏡頭。

下半場大埔先有60分鐘馮冠鳴怒射中楣，繼而3分鐘後蔡立靖離門30碼施冷箭被尹天樂所救，終於未能擴大領先優勢。戰至78分鐘，大埔差點被香港U23追平，李樂謙左路傳球入禁區，林學曦壓贏是役客串中堅的亞歷斯祖撞射中楣，未能協助球隊逃過輸波之命運。

香港U23今場不乏扳平機會，可惜未能把握，最終以1球落敗，主教練司徒文俊對球員落後之下仍能踢出水準，感到欣慰：「今場大埔擺5個外援入正選，就算佢哋加咗幾個U22球員，實力都唔失禮，但我哋踢落唔太輸洩，呢點值得開心。」

大埔憑雷仙奴上半場一箭定江山，擊敗對手全取3分，主教練李志堅承認球隊周中剛與港會激戰後，未及回復體力，並指球員把握力有改善空間，以致未能以較大差距勝出：「其實今場有機會入多幾球，但大家射極都射唔入，如果入多粒，大家都可以踢得舒服少少。」此外，「堅Sir」亦不認為謝家榮及陳肇鈞，因代表「大港腳」而缺陣，影響全隊發揮：「如果『家榮』同Philip（陳肇鈞）喺度，梗係會好啲，但踢波唔係靠一兩個人㗎。」