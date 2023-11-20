西班牙慘痛贏波　加維重傷或緣盡決賽周

周一(20日)凌晨歐國外A組賽事，西班牙主場3比1擊敗格魯吉亞，順利以首名出線決賽周，不過佢哋付出嘅代價非常沉重，巴塞隆拿中場加維喺上半場傷出，初步檢查發現膝部韌帶嚴重受傷，唔單止今季可能提早收咧，甚至乎有機會錯過明年夏天嘅歐國盃決賽周。

西班牙今場開局順利，拿洛文特4分鐘就頭槌入波開紀錄，不過格魯吉亞6分鐘後即由基華拉斯基利亞追平，上半場中段加維喺一次爭搶右膝拗傷，即時痛苦倒地兼唔能夠繼續作戰，雖然可以自己行出球場，但就全程強忍淚水，明顯知道傷勢非常嚴重。

西班牙下半場再發力，費倫托利斯55分鐘建功後，拎出加維件波衫向佢致敬，72分鐘格魯吉亞球員擺烏龍，令西班牙鎖定3比1勝局。西班牙喺A組以8戰7勝成績首名出線，蘇格蘭就以小組次名身份晉級決賽周，但加維嘅傷勢無疑係今場焦點。

西班牙軍醫初步檢查後，懷疑19歲嘅加維右膝十字韌帶撕裂，如果詳細檢查證實判斷屬實，加維今季好大機會提早收咧。西班牙領隊富安迪表示：「情況睇落好嚴重，加維好擔心，今場係我經歷過最難過嘅勝仗，球隊上下都心碎，感覺就好似輸波一樣。」