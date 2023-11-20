奪標之路不失一局　董珍為印尼羽壇寫歷史　

現年24歲的印尼球手董珍(Gregoria Mariska Tunjung)在國際羽聯超級500系列的日本熊本羽毛球公開賽寫下歷史，以直落兩局擊敗奧運金牌中國的陳雨菲封后，成為首位奪得超級500級以上的印尼女將。

被列為6號種子的董珍在今次比賽表現搶鏡，女單的晉級之路先後淘汰日本的奧原希望、南韓的金佳恩、新加坡的楊佳敏、美藉華裔女將張蓓雯，直至決賽以直落兩局21比12、21比12完勝中國「一姐」陳雨菲，五戰均是以兩落贏波。

「我只是在每場比賽都盡力去贏每一分，今仗贏波關鍵相信是耐性。」董珍不但是首位奪得超級500或以上賽事冠軍的印尼女將，也是今季第4位在不失一局捧走超級500或以上比賽錦標的球員，另外三位女將分別是目前世界前三位的南韓球后安洗瑩、日本山口茜及陳雨菲。董珍賽後續稱:「陳雨菲在比賽當中有點失誤，也令我對自己更有信心，相信什麽球都可以打回去。」

至於男單世界第一丹麥的安賽龍，則在決賽以22比20、21比17力挫中國的石宇奇封王，自9月後首嚐捧盃滋味，他坦言要好好慶祝一下:「石是很強的對，我估計他是想先贏第一局，我很開心可以獲勝，特別是兩局的尾段都做得很好，要好好的慶祝一下，因為相信下周在中國大師賽，會有很大的挑戰。」